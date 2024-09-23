2758決議核心精神是一個中國

近年民進黨政府炒作聯大第二七五八號決議，公然主張該決議文中沒有提到台灣，沒有處理台灣國際地位問題，因此無權據以剝奪台灣參與聯合國，以及其他政府間國際組織的權利。

民進黨政府的論述，多是無稽之談，此項炒作注定失敗，因為有三大盲點：第一，無視於二七五八號決議的歷史背景與核心精神；第二，陷入台灣若非主權國家即政治實體之窘境；第三，昧於當前國際現勢。

首先，中華民國是聯合國創始會員國。根據聯合國憲章精神，成為會員國的先決條件是獲得國際公認具有國家地位，且一國僅有一席。中華民國政府是中國滿清政權唯一且合法的繼承者，所以聯合國認定世界上只有一個中國。由於日本戰敗，廢除馬關條約，台灣回歸中華民國，因此聯合國認定中國代表權歸於掌控大陸及台灣的中華民國政府。

形勢在國民政府退居台灣後發生變化。在大陸的共產政權自稱是代表中國的唯一合法政府，世界主要國家逐漸給予外交承認，並與中華民國斷交，也因此使後者逐漸喪失外交地位。終致聯合國大會在大陸與台灣之間二選一，於一九七一年十月二十五日通過二七五八號決議，正式承認中共政權取得中國代表權。

二七五八號決議就是基於「一個中國」而來的，決議文字中只出現中華人民共和國，沒有出現中華民國，也沒有出現台灣，而是刻意列出「把蔣介石的代表從他在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去」，這顯示聯合國不承認兩個中國，也認定台灣不具備國家地位。

其次，民進黨政府深知「台灣」要參與聯合國，必須先取得國家地位，因此聲稱二七五八號決議沒有解決台灣地位問題。賴清德更稱「台灣是一個主權獨立的國家，現在的名字叫中華民國」。可是這並不能使台灣取得國家地位。事實上，在聯合國體系，中華民國已不具備代表中國席位必須有的國家地位，而且聯合國始終認定台灣是中國的一省（Province of China）。

現在美國主張二七五八號決議沒有決定台灣地位，但不表示美國承認台灣是國家。美國在主動與中華民國斷交後，認定台灣是「政治實體」，所以只維持非官方往來。既然台灣只是政治實體，當然無法成為聯合國會員國。這是民進黨政府無法跳脫的巢臼，也是注定失敗的重要原因。

第三，二七五八號決議已存在五十三年，如今想要推翻該決議，實際狀況卻是全世界只有十二個國家承認中華民國國家地位，而且承認「台灣」的為零。

民進黨政府挑戰二七五八號決議，目的是在為「一中一台」找法理依據。但如何解釋，以及運用此決議，並不是民進黨政府和美國說了算，而是聯合國大會說了算。聯合國有一百九十幾個會員國，逾一百八十個與中共有外交關係，只要中共加以動員，聯合國絕大多數的會員國不會承認台灣具有國家地位。

民進黨政府炒作二七五八號決議，還引來中共反撲。二○二四年迄今，中共已與十九個國家發表聯合聲明，強調世界上只有一個中國、中華人民共和國政府是中國唯一合法政府、台灣是中國不可分割的一部分；等於把台灣直接納入中共管轄。民進黨政府無知的舉動，反而將台灣推入無底深淵。