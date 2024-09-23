請問教長，中小學AI課是什麼？

新聞報導教育部要實施中小學ＡＩ課程，這使我感到非常困惑，因為ＡＩ究竟是什麼，並沒有確定的定義。這和物理、化學、數學、生物等等，是完全不一樣的。

好像教育部要孩子們玩機器人，認為機器人與ＡＩ有關。其實，孩子們應該知道機器人是完全靠馬達控制的。小孩子懂得馬達是怎麼回事嗎？我有一個感覺，教育部的官員被誤導了。因為先進國家的工業界並不著眼會走路或跳舞的機器人，而重視非常精密的機械手臂，達文西微創手術設備就是一個典型的例子。這種設備看上去絕對不是人，但是醫生可以將它用來做非常精密的微創手術。

大陸的一些汽車公司顯示了他們的無人工廠，當然裡面充滿了機械手臂。值得注意的是，這些機械手臂都不是大陸能夠自製的。大陸不是常常展出一些會玩把戲的機器人嗎？為何不能製造這些工廠所需要的機械手臂？要知道，機械手臂不是表演一下就賣得掉的，工業用的機械手臂一定要廿四小時工作，長時間連續工作，這就不容易了。世界上能製造出如此穩定的機械手臂公司並不多。

要製造出相當精密而又耐用的機械手臂，工程師必須對於基礎科學，如物理、化學、數學、生物等等，都了解得非常徹底。相信教育部官員一定也關心我國能否培養出這種工程師，與其要學生玩機器人，不如使他們對基礎科學有興趣。

也有人認為，ＡＩ就是生成式軟體，也就是說，要教孩子們熟悉ChatGPT。ChatGPT至少有兩個功能，一是讓使用者得到很多知識，比方說如何下載某一個軟體，或者如何解決使用某一個軟體時發生的問題。可是，孩子們不需要老師教，就知道如何使用這種軟體了。ChatGPT的另一功能是可以創作，但是孩子們如果利用ChatGPT寫了一篇文章，雖然通順，但這不是他自己的文章。我們不能靠ChatGPT這種軟體培養出第二個李白或莎士比亞，更不能培養出第二個張大千或米開朗基羅。

教育部應該靜下來想一想，究竟ＡＩ對我國有多大的重要性？我們希望所出品的電影劇情非常精彩，能夠受到全世界的欣賞；也希望我國的服務業能夠更加國際化，更盼望我們有一天可以生產出相當昂貴的工業產品。如果我們希望能夠有精彩的電影故事，我們的下一代一定要多多看小說。如果我們要有世界級的銀行，我們的青年絕對要有好的國際觀。至於價值連城的工業產品，也是建築在基礎科學和工業技術上。

我真的不了解，為何教育部要推出中小學ＡＩ課程？因為我實在不知道教育部ＡＩ課程的內容，當然也就無法知道這些課程對我們下一代的好處。教育部應將他們準備的ＡＩ課程說清楚、講明白。（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）