九月十七日，幾千個呼叫器在黎巴嫩各地同時爆炸，造成至少十二人死亡、近三千人受傷；隔天，第二輪爆炸再次發生，載具變成對講機，也造成至少廿人死亡、四五○人受傷。雖然這次襲擊的目標似乎是真主黨戰士，但受害者遍布所有恰巧身處爆裂物周圍的人，包括兒童與婦女。一般相信，此次襲擊乃以色列軍情單位所策畫啟動，且屬於不折不扣的恐怖主義行為，因為其無差別性的攻擊模式，與以清除哈瑪斯勢力為名攻打加薩相比，更加惡劣！

NSO Group是一家以色列資安公司，其主力產品Pegasus是世界上唯一可以無需用戶點擊就能植入受害者手機，然後神不知鬼不覺地盜取機上資訊的間諜軟體。由於販毒組織與恐怖分子使用加密通訊軟體日益普遍，政府攔截犯罪者間通訊的能力大為降低。Pegasus有效解決此一痛點，因為它可以在加密之前或解密之後攔截通訊內容，甚至擷取手機上其他的犯罪資料。過去以色列政府運用Pegasus追蹤哈馬斯、真主黨和伊朗等敵國重要領導人的行蹤和位置，成功進行暗殺。這些血淋淋的教訓促使真主黨領袖於今年初決定以低科技抵抗以色列駭客攻擊：禁止下屬使用智慧型手機，只能用呼叫器進行公務通訊。想不到此決定反而鑄成滔天大禍！

這次爆炸的呼叫器和無線對講機都在電池附近裝有少量炸藥。雖然有些人懷疑這些爆炸物有可能是在這些設備從製造工廠運出後才被植入，但大多數人相信它們的引進應是製造過程的一環。易言之，這次事件應與「產品安全」無關，但與「供應鏈安全」息息相關。前者旨在防止製造出來的產品被惡意篡改，後者的目的則在確保供應鏈中的每個成員都能根據原先承諾的規格交付產品。

為了完成這次攻擊，本案主謀必須成功切入真主黨的採購流程，並說服真主黨兜售的呼叫器和對講機確實是由信譽良好的公司所製造。為達此目的，在呼叫器方面，攻擊者似乎是向台灣的金阿波羅公司—全球呼叫器的領導廠商—借牌並得到可在產品印上「台灣製造」的授權；在對講機方面，則似乎違法盜用日本ＩＣＯＭ—國際無線對講機的巨頭—已經快十年沒有出貨的品牌。像日劇「地面師」裡的詐騙集團一樣，本案主謀掛羊頭賣狗肉，以木馬屠城的模式達到恐怖攻擊的目的。

有用的笨蛋（useful idiot）是一個政治術語，指的是有些人因未能完全理解本身言行的後果而受到操縱利用，幫助別人達成另類政治目的。譬如說，冷戰時代自由左派社會主義知識分子就被認為是幫助共產黨鞏固政權的有用的笨蛋。金阿波羅公司為了每台十五美元的授權金，讓ＢＡＣ製造、貼牌銷售呼叫器，在這次以色列重創真主黨的恐攻中似乎就是扮演這種不自覺的助攻角色。

當這次事件的來龍去脈逐漸清楚後，黎巴嫩政府極有可能會跨海提起訴訟，訴諸司法以釐清傷害程度與追究責任歸屬，進而要求金阿波羅負起所有民事與刑事的賠償責任，可想而知，賠償金額之巨大，如果成立，必會讓金阿波羅破產。至於穆斯林國家會不會因這事件遷怒向來跟著美國維護以色列的台灣，甚至進行報復，也不無可能。也就是說，以色列從幾年前就開始布局空殼公司因應真主黨用呼叫器取代手機的趨勢，如今以偷天換日的手法一擊而中，但事後兩手拍拍將空殼公司收掉就閃過所有的責任，只留下金阿波羅與台灣去承擔浩劫過後的所有爛攤子。所謂有用的笨蛋，莫此為甚！（作者為清華大學合聘教授）