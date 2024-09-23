實質廢死 放任民意與專業對撞

憲法法庭上周五一如法界預期，對「廢死案」做出「有條件合憲」的判決，立即而重要的衝擊有二：一是對日後各級法院要判處死刑，從實質和程序面下了八道「緊箍咒」；二是卅七位死刑犯可望符合非常上訴的條件，在檢察總長提請非常上訴後，在可預見未來逃脫死刑執行。以上兩大爭點將會衍生出大量複雜的法律問題，也必然牽動社會及被害人家屬的心。

上周的判決像是這場價值大碰撞的上半場，筆者想趁「中場休息」，認真看待一組貫穿全場，卻不幸被當成理所當然對立的價值，那就是「民意」與「專業」。

筆者們所主持的中華人權協會、台灣審議民主研究會，自始即認知本案影響是多方面的，需要啟動最嚴謹的審議式民主方法才能因應，而非只做大型民調。我們深知，死刑制度連接的是最深層的社會公平感，是公權力所由來的約法三章式原初社會契約。把社會價值觀當成似流水的「民意」，忘了死刑猶比憲法更深入人心，是司法人輕忽社會事實，卻想靠判決輕啟社會工程的自大錯誤；這個錯誤會賠上司法公信力，更將使司法權失去廣泛社會支持後，陷於是否只靠政治力量強撐的困境！

我們也知道，公民對司法實務只有素樸有限的認識，死刑的犯罪嚇阻力，刑事司法系統曾造成的寃案，乃至死刑制度相關的配套，都不是靠直覺及正義感能判斷的，相關研究早已汗牛充棟，審議民主需要盡量提供充分平衡的資訊，讓公民能夠掌握事實，才能下不偏頗的價值判斷。

因此我們特別提出三組配套措施供參加者思考，即「是否將死刑限於故意殺人相關罪名」、「是否判死由第一審國民法官和職業法官共同決定」及「終身監禁是否可以替代死刑」。參與公民全天聽取專家學者報告並意見交流後，態度有明顯微調，大致上兩端強烈意見減少，中間溫和立場增加，認識到死刑問題的複雜性，不少人表示要分別情況才能判斷。結論是支持死刑維持在百分之八○點二，廢除死刑則是百分之九點二，要看情況則由百分之一點四暴增至百分之十點六，這是台灣人民對死刑思考後最真實的態度。

將社會價值或「民意」與專業當成對立卻不以為怪，結局不是司法菁英因自大傲慢失去公信力，就是社會因民粹盲流失去判斷力，司法尊嚴和民主品質兩頭皆空。因此判決下的其中一道「緊箍咒」，會是下半場未爆彈的好例子，那就是各級法院法官都需要一致決才能判死。

現在死刑案件第一審必由國民法官和職業法官合議。國民法官是司法院力推的重大改革，若代表社會的國民法官和代表專業的職業法官都判死，卻被上訴審合議庭的一位職業法官反對而推翻，豈謂合理？這豈不是憲法法庭判決造成的「民意」與「專業」對撞？

而且將來審判的個別法官，怎麼會不知道當權者意向，還有多少人會自找麻煩？只要法官有這種心態，判死就很難出現一致決，不就等於暗渡陳倉的廢死了！會引發這樣對撞的個案，幾乎必定發生，到時候「民意」怎肯罷休？又有什麼理由要社會接受？光這個例子，立法院接下來要修法，就得小心處理憲法法庭判決留下的這個未爆彈，更顯示死刑議題必須兼顧民意與專業，反映了立法院顯然是更適當的決策機制，和審議民主結果一致。

經過審議民主的經驗，台灣公民思考的品質是令人驚喜的，但願判決後開啟的不是社會對撞，而是對話，那就是這個判決帶來的意外收穫。