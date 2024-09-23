是誰拿刀插進民主心臟？

國民黨立委擬在新會期修法，提高大法官釋憲門檻；民進黨立院總召柯建銘痛批，藍白想透過修正「憲法訴訟法」摧毀國家民主憲政制度，直接插在民主心臟中，讓台灣民主死亡，民進黨絕對不能接受。

柯總召的說法似是而非，因為他立論的前提必須是：我們的大法官具有理想法律人的操守，公正、客觀、無私、捍衛法律的尊嚴甚於個人或黨派利益。然而這樣的前提似乎不成立。以目前大法官的組成，也許提高大法官的釋憲門檻，甚至阻礙憲法法庭的運作，才是讓民主不會走向死亡的權宜之計。

對自由民主體制稍微有點常識的人都知道，司法獨立是民主鞏固最重要的指標，如果大法官淪為執政黨意識型態的打手、憲法法庭成為民進黨的附隨組織，等於行政權直接掌控司法，法律成為政治的奴婢，這和極權專制國家的差別只是五十步與百步，這樣的民主難道不是奄奄一息？

可惜，我們的現狀正是如此，現任十五位大法官都是蔡英文總統提名，政治色彩普遍偏綠；其中七位任期即將屆滿，但是賴清德總統提名的接任人選，更是「綠得出汁」。當然，大法官也是人，要求他們沒有政治立場是不合理的，但問題不在政治立場，而是道德操守，一位具有道德操守的法律人，即使有自己的政治立場，也不會把個人或黨派利益凌駕於國家民主前途的利益之上。但是現在的大法官或可能上任的大法官們，請摸摸良心，你們真的夠格成為一個令人尊敬的法律人嗎？

如果民進黨真的關心台灣的民主前途，應該落實自己在野時大聲疾呼的口號：民主需要監督制衡。常以民主守護者自居的賴總統，在考慮大法官的人選時，第一要件應該是品德操守；如果不容易找到品德操守頗孚眾望的人選，至少在大法官名單中要做到藍綠平衡，讓大法官的組成可以在內部形成制衡，這樣他們在解釋憲法時，才會回歸到法理本身的爭論。這不只可以建立人民對司法的信心，也有利於司法獨立。如果這樣，才能讓台灣民主政治走向坦途，而賴總統則是功德無量！

但是上述場景顯然是我個人異想天開、痴人說夢。事實上，以目前的政治現狀，若要不讓執政黨操控司法，陷台灣民主於萬劫不復，增加大法官釋憲門檻或讓憲法法庭難以運作，也許是搶救民主的一個非常手段。

柯建銘總召顯然知道司法對民主的重要性，那麼他應該先自省：民進黨有沒有把政治的髒手伸進司法？拿刀插進民主的心臟，誰是元凶？