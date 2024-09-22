大谷寫紀錄 舒馬克展氣度

美國職棒道奇隊日本巨星大谷翔平，日前對戰馬林魚隊，寫下單季「50轟50盜」的歷史壯舉。我喜歡大谷翔平，熱愛棒球比賽，更敬重馬林魚隊總教練舒馬克的氣度和高度。

不論是運動比賽或是人類文明，星光閃耀的「大谷翔平們」雖然數量不多，但我們對他們並不陌生，他們憑藉優異的天賦和奮力不懈的精進，展現令千萬球迷或粉絲追捧崇拜的宰制力和明星魅力，但是舒馬克面對比賽展現出來的態度和價值，卻是近代這一、兩百年才成為可能。

面對大谷翔平隨時可能破紀錄的驚天一轟，舒馬克總教練大可選擇敬遠保送，以免成為大聯盟紀錄改寫歷史的苦主，但他選擇讓投手鮑曼正面迎戰，因而造就了「馬林魚糟糕的一天，卻也是棒球比賽美好的一天」。

棒球比賽總有輸贏，但球員的運動精神則可以超越成敗，成為彼此互相砥礪英雄相惜的共識，舒馬克的決定詮釋了這樣的精神，也讓我們看到現代文明對於人類平等尊嚴的重視。

人類社會原本就存在各種不同的先天和後天的差異以及競爭條件，成者為王敗者為寇似乎是歷史的常態，誰也無法埋怨或否認優勝劣敗的殘酷事實，各種社會階層隱然成為牢不可破的既成事實或「自然現象」。

所幸，以人性尊嚴和平等為核心的近代文明改變了我們看待成功與失敗的觀點，讓我們得以超越比賽的輸贏，看見每一位球員或個人可以為自己撰寫人生劇本並承擔後果的潛力和道德意義。就此而言，不論是改寫紀錄的大谷翔平或是決定直球對決的舒馬克總教練和投手鮑曼，他們都展現了令人尊敬的自主性和人性尊嚴。

人生也是一場必須面對輸贏結果的球賽，只不過絕大部分的人都不是大谷翔平，更多的人可能就是舒馬克或是鮑曼，常常必須面對是否要敬遠保送或是正面迎戰的困難決定，更要獨自面對可能成為紀錄改寫苦主的尷尬處境。正如當社會不斷推崇張忠謀、黃仁勳或是郭台銘的貢獻成就之際，我們又該如何關注理解每天工作將近十二個小時的Ｕｂｅｒ司機或是在高空鷹架上辛苦謀生的建築工人？

媒體輿論關心的焦點不外是大谷翔平的紀錄會如何繼續推進、季後賽的結果預測或是道奇天價合約的報酬率等等，但是我們卻可以從一位總教練的決定和智慧看到運動家精神和棒球比賽的可貴，這或許是台灣可以學習之處。

棒球在台灣的歷史發展久遠，但歷經國族主義的動員包裝和簽賭集團的惡質操控，我們還有很多可以精進之處，其中一個看似簡單卻也困難重重的挑戰，就是如何讓球員和球迷都能尊重比賽的初衷和精神。我們當然樂見台灣可以出現自己的大谷翔平，但在此之前，可能需要更多的舒馬克，讓我們在成敗輸贏之外，享受棒球比賽的美好並且看到棒球精神的價值。