大屋頂下／共同回復原始版本 九二共識能否起死回生

賴清德就任總統，兩岸僵局繼續卡在「九二共識」。眼看著山窮水盡已無路，有無可能柳暗花明又一村？

本月十二日，兩岸官方演出一場「九二共識」的隔空對話。

當天，大陸國台辦主任宋濤在接見國民黨副主席夏立言時說，「堅持九二共識就是維護台海和平」。同日，陸委會主委邱垂正在一場聚會中說，中共總書記習近平對九二共識重新定義後，已未給中華民國的存在留下空間，若接受九二共識，就表示台灣是中華人民共和國的一部分，並接受中國統一的框架和進程。

這段不期而遇的隔空對話，看似正好呈現了「九二共識」的僵局，但若仔細探究，卻也發現可能有解開僵局的路徑。

先解析邱垂正的談話。一、他說，九二共識經習近平「重新定義」（指二○一九年元月二日談話）。這是說，九二共識其實有其「原始版本」，不同於習的「重新定義」。二、他說，習的重新定義（略謂，共同謀求國家統一的九二共識…確立了「和平統一、一國兩制」的基本方針），未給中華民國的存在留下空間。此中意謂，「原始版本」其實原有「中華民國存在的空間」。

亦即，邱垂正似未反對九二共識的「原始版本」，而是反對習的「重新定義」。那麼，可問：如果兩岸能夠回頭面對「原始版本」，尋回中華民國存在的空間，則「九二共識」是否就能出現起死回生的契機？

且待回溯九二共識的「原始版本」，並闡明「九二共識三元素」：

「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中（元素一），雙方雖均堅持一個中國的原則（元素二），但對於一個中國的涵義認知各有不同（元素三）。」

以上即九二共識原始版本的三元素。

在馬英九執政八年間，中共方面雖側重元素一及元素二的操作，但馬政府則全力持守「九二共識／一中各表」，這是元素三。雙方在這個「共同政治基礎」上，實現了三通、簽訂了廿三項協議、外交休兵、台灣參與ＷＨＡ、陸委會主委及國台辦主任互稱官銜，最後以二○一五年新加坡馬習會為收官之作。

回應馬英九的「九二共識／一中各表」，中共以「九二共識／求同存異」相對應，雙方皆較接近九二共識的「原始版本」。雖有元素一（共謀統一），及元素二（一中原則），然這皆是原本存在於中華民國憲法中的議題；但是，只因保全了元素三（一中各表），九二共識就有了節制「統一」及維持「雙方對於一個中國的涵義認知各有不同」的憑藉。這個九二共識的原始版本，完整且平衡，也是能有八年成就的原因。

另一頭，蔡英文在競逐二○一二年總統大選時，標舉「根本沒有九二共識」而落選。至二○一六年勝選後，她改稱「在一九九二年，兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異…達成了若干共同認知與諒解，我理解並尊重這個歷史事實」。至此，她雖未說出「九二共識」四個字，卻表示「理解並尊重」這個「歷史事實」，「九二共識」亦可謂尚未完全幻滅。

轉折點發生在前述的二○一九年元月二日，習近平將過去中共說「求同存異的九二共識／體現一中原則的九二共識」，拉高到「共同謀求國家統一的九二共識」，又與「和平統一／一國兩制」聯結，再加上三月香港爆發反送中運動，為一國兩制作了最惡劣的「垂範」，給正在競逐二○二○年總統的蔡英文撿到槍，立即將「九二共識」與「一國兩制」掛鉤，於是形成了九二共識的僵局。

大局逆轉，雙方皆有責任。

二○一六年，蔡英文出任總統，中共在二○一七年將「一中各表」定為禁制語，這不但是反台獨，也等於是要封阻民進黨在「中華民國」的出路，至二○一九年習近平又拉高到「共謀國家統一的九二共識」。這就凸顯了元素一及元素二，但嚴重貶抑了元素三，遂使得九二共識不完整，也不平衡。如今邱垂正說「九二共識被重新定義」，不是全無道理。

然而，令人玩味的是，三十年來，民進黨檯面人物一直說「反對九二共識」，但沒有一個人說過「反對一中各表」。他們的標準語法，如邱垂正所言是：「九二共識已沒有一中各表，沒有中華民國存在的空間，所以反對九二共識」。

其實，邱垂正故意隱瞞了後來的發展。後來，中共方面曾經作過許多補救。例如，二○二二年，國台辦發表「九二共識微講座」八集影片，即公開鄭重呈現了海基會在一九九二年提出的「第八方案」，第八方案就是前述「九二共識」的原始版本，包括了完整平衡的三元素，亦即包括了「一中各表」。

可見，中共不是不想補救。但邱垂正迄仍咬死「九二共識已被重新定義」，擺明了別想回到原始版本。

現在兩岸面對的問題是：如果只因九二共識被「重新定義」而擱淺，則雙方能不能共同協力回復「原始版本」而重新出發？

一目了然的事態是：在九二共識三元素中，最核心的槓桿就是元素三「一中各表」。有了一中各表，元素一（統一）及元素二（一中原則），皆能獲得管理及節制。

兩岸都要記住這句話：沒有「一中各表」的「九二共識」，是殘廢的「九二共識」，就失去了動能。

中共應知，元素一（統一）若是主張「一國兩制」，在台灣是過街老鼠。元素二（一中原則）若是指「一個中國就是中華人民共和國」，在台灣就絕無立足之地。因此，若要維持九二共識，就不能失去元素三（一中各表）這個槓桿。

民進黨亦應知，九二共識的精髓即在元素三（一中各表），一中各表正是管理及節制元素一（統一）及元素二（一中原則）的重要戰略憑藉。民進黨不必消極地說「因為沒有一中各表，所以反對九二共識」，而應改為「用重建一中各表來回復九二共識原始版本」的積極作為。

中共應覺悟，民進黨託辭因「沒有一中各表／沒有中華民國存在的空間」而反對九二共識，其實絕大多數（包括藍營主體）的台灣人也拒絕接受「沒有一中各表／沒有中華民國存在空間」的九二共識。

民進黨更應覺悟，既知中共抑制「一中各表」是在打壓「中華民國存在的空間」，則台灣自己毀棄「一中各表」尤是自毀長城。民進黨反對中共對九二共識重新定義，但應在原始版本中建立「中華民國存在的空間」。

給宋濤語添幾個字，總結一句話：「只要兩岸共同堅持原始版本的九二共識就是維護台海和平。」