星期透視／朝野對撞 將是賴政府日常

立法院新會期開議第一天便充滿火藥味，首先是民眾黨立委以ＮＣＣ代理主委翁柏宗不符資格無權列席進行杯葛，會議因此停頓五十分鐘。隨後，原住民立委高金素梅又以總預算未依法編列，提議退回程序委員會，獲多數委員支持使得總預算史無前例未能進入審查程序。

當晚賴清德總統宴請執政黨立委，語重心長的諭示，新會期藍白合作杯葛議程將更為緊密，甚至「密不透風」，執政黨應有所預期，並作出因應。賴總統接著表示，「中國已介入鎖定台灣內政，民進黨團必須戰戰兢兢」。顯然所謂的因應之道，似乎仍將依循老路，抹紅在野黨的杯葛是在唱和中共統戰。

民主政治因政黨立場不同而劍拔弩張並非少見，為免國家發展因而受到牽連，民主國家向來也有某些慣例，藉以緩和彼此的緊張。例如自廿世紀初以來，美國總統在國會開議前便會循例以議長之名，在白宮宴請朝野重量級議員，除了溝通政策觀點，更為攏絡府院情感。陳水扁當選總統後，面對行政與立法首次分由不同政黨掌控的局面，也曾放下身段主動拜會立法院長王金平。賴總統既預見兩權衝突會升高，迄今卻未曾拜會最高民意首長尋求緩解，這或與賴蔑視民意代表並不畏直球對決的個性有關。

在台南擔任首長時，賴清德面對議會的壓力向來強硬以對，因此博得硬漢的美名。如二○一一年的議員爭取建設配合款，與二○一五年拒不進議會報告，皆曾造成府會嚴重對立，後者甚且導致監院發動彈劾。但儘管議會對賴不滿，但由於民眾對地方議會的不信任，對立反而提升賴的聲望，成為他被推向總統高位的助力。這些成功的經驗或許讓賴錯誤的認知，以為行政機構對議會的強硬必能因此獲利，此一態度讓面對立院的行政院長似乎沒有退路。

然而，中央與地方的政治生態差異天大，賴的過往經驗顯然並不適用。民眾黨立委所以抵制ＮＣＣ代理主委列席，乃因立院在上會期三讀通過ＮＣＣ組織法修正案並經總統公布施行，其中刪除了委員的延任條款。但行政院卻執意以修正案並未變更第十六條明定「法的施行由行政院命令定之」，故以拖延公布新法施行，而讓翁柏宗依舊法延任並代理主委。此一作為展現了對立院的高度藐視。

總預算被退回更是離譜，立院在六月已通過修正原住民禁伐補償條例，將補償金提高一倍，但行政院下年度總預算書卻未編列，除明顯違法，更為執政團隊蔑視立法權加上一筆。

就這兩個案例而言，在野黨的抵制當然站得住腳。但執政黨立委卻無視立法權遭到踐踏，仍厚顏的表示，總預算最大宗的是社福經費，接續是經濟發展預算及國防預算等，在野黨的抵制有違國民福祉，形同以社福之名綁架全民並掩飾行政體系的濫權。

開議前一天，韓國瑜院長在出席國民黨立委的研討會時，特別提醒黨籍立委要有所警惕，因為「現在中間選民、藍軍很多人都對國民黨有所不滿，大家要誠實地面對這個問題，民眾對國民黨有所期待」，媒體解讀院長是針對花東三法不要「吃緊弄破碗」。但面對行政團隊的不屑與打壓，韓難道不也在告誡在野立委必須硬起來？尤其，藍白合作是在野黨維持優勢的要件，面臨存亡繼絕的民眾黨又豈會坐視藍綠妥協？

（作者為中美文經協會常務理事暨中華戰略學會研究員）