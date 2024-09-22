名家縱論／檢方與媒體共跳的危險探戈

知名語言學者杭士基曾說，媒體對政府新聞來源的依賴，加劇了編輯上的扭曲。國家官僚機構握有權力槓桿的國家，常以審查或攏絡方式控制媒體，如果媒體缺乏自覺，很容易淪為政府和執政黨的代言人。

台灣司法可信度長期低落，司法院自己每年的「民眾對司法認知調查」， 二○二三年認同「大部分的法官都能不受任何干涉獨立審判」，不同意高達五十點一％。

民主社會，法院理應被認為是正義的最後防線，然而台灣民眾似乎認為法院是政治的一部分，而不是獨立於政治之上。

美國大法官霍姆斯有一段話：「有一種錯誤觀念，認為政府就代表正義，政府勝訴代表實現正義。可是，很多刑事案件，政府都使用了非法的、侵害公民權利的手段來獲取證據，這不能被接受」。這話告訴我們，對代表政府的檢察官要心存警戒。

當然，不配合檢方的媒體可能吃不到他手上的肉，但是吃了肉又不能咬他的手。但是，這中間還是應該有一條不逾越的紅線，這是真正專業之所在。而許多媒體已經配合過了頭。

諾獎得主，「快思慢想」作者卡尼曼說：「讓人們相信謊言的關鍵，在於不停地重複」。三人成虎，何況幾大電視名嘴每天猛灌檢方放話？主持人不但不引導平衡，反而主導偏頗。配上媒體審判式的標題，如「檢出奇招，逼佩琪自揭金流露馬腳？」、「密集存款六十次鬼扯平均數！」、「ＡＴＭ狂魔，自己人也難挺？」、「接受專訪，自清，隔空串證？」、「保險箱藏海角Ｎ億？」，還有「柯被提訊，詭笑藏密碼？」，這是標標準準、躲在問號背後的人格謀殺。

這次北檢事件帶給人民衝擊的不完全是政黨色彩爭議，還有檢察官流露強烈的認知偏見，卡尼曼稱之為「最具破壞性」的人類偏見：過度自信。

檢廉偵辦柯文哲涉京華城案，機密幾乎天天外洩，程序正義備受質疑。北檢只鎖定「隨身碟」、「保險箱」偵查洩密來源，結論無法服眾和釋疑。如果檢方謙抑並且有倫理自覺，可能還可期待重視起碼的人權法治精神。不幸的是，我們沒見到這樣的北檢。從北檢辦柯案看得出，檢方沒有自覺的煞車功能，他們在偏見的迷霧中前行，堅信只有自己才能解決司法問題，更看不到「無罪推定」的最高原則。

重視基本人權的歐盟，在刑案追訴過程，必在無罪推定、言論自由和資訊權之間，訂定衡平原則，要求檢調節制權力。更在指令中定義公開傳播刑事訴訟訊息的合理性，不能造成嫌疑人的親人和周遭居民受不當影響，以防止擾亂公共秩序，導致審判不公。

愈是複雜的案件，媒體更應扮演重要角色，新聞界愈應自律，不得超越某些界限。在保護被告隱私權方面，某些國家禁止被告上銬的畫面出現，避免加深他已是罪犯的烙印。應秉著「最小傷害原則」，不應為了媒體的不當報導，讓被告面臨更大有罪推定的風險。

反觀台灣，嘉義市女議員戴寧，詐領助理費遭羈押，因父親過世請求回家奔喪，卻被上手銬腳鐐爬在靈堂前，新聞台不斷播放，讓人看了不忍，對照趴趴走的陳水扁，這就是自吹人權大國的台灣嗎？

其實人民也都希望司法公信力能夠提升，然而這次北檢又帶給司法受損的惡劣形象。檢察官不知道明不明白一個簡單的道理：在法律中，就像在生活中一樣，依法行政而不濫用權力，才是本質。不論檢方或媒體，都應該知道這條線之所在，即是專業之所在。（作者為政大傳播學院教授）