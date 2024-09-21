白綠大損，藍萎靡，習大爽

柯文哲二○一四年一就任台北市長，就棄體制內正規的政風及檢調系統於不顧，自創民粹式的廉政委員會，猛打五大弊案。如今迴力鏢發威，打成自己的五大弊案，被羈押在看守所。原本不可一世，撼動台灣政壇的白色力量分崩離析，被當今執政黨以國家機器窮追猛打，幾近抄家滅族。不論柯文哲個人或民眾黨，想要回到往日榮光，已不可能。

執政的民進黨，特別是賴清德總統，表面上大獲全勝，其實內傷嚴重，離入住加護病房也不遠。不但白營指出民進黨介入檢調、司法，斧鑿痕跡甚深，連若干檢察官及法官的作為也令人傻眼，在野人士同聲期期以為不可，不少綠營人士也窮於答辯。

賴總統說不論黨派，只要違法有弊端就辦，那就應該先辦綠營，醜惡弊端不知凡幾。台南郭再欽的學甲爐渣案，多年過去，都快要忘了它的存在，辦到今天如何了呢？進口雞蛋案、快篩案、疫苗案，連監察院都講話了，結果辦了嗎？只辦了一個鄭文燦，綠營就歌功頌德，但多數人認為是政治鬥爭，是為了打倒政敵。不要說在野人士，就是綠營也有不少人質疑台灣司法的公正性，民眾多次上凱道要求司法改革，結果呢？司法只有更加墮落！只要黨證在手，吃銅吃鐵、貪汙、腐化、緋聞，什麼都可以，只不過綠能你不能！

請問賴清德總統就職至今，幹過哪件正事？他問習近平為什麼不去收復中國被蘇俄侵占的領土，我要問他為什麼不去收復中國大陸，那可是中華民國的領土。老蔣要反攻大陸，小蔣要三民主義統一中國，賴清德只會依賴美國。美國內部分崩離析，自己都要倒了，賴政府卻寧願當美國乾兒子，購買美國又舊又老的武器，而且要先付款，但何時到貨不得而知；只會當老美馬前卒，口口聲聲抗中保台。民進黨視監督政府弊端者為在地第五縱隊，其實台灣重要的政府部會，特別是軍方，恐怕早被ＡＩＴ派人進駐，百分之百控制了。

台灣不婚、不生、家暴、虐兒、虐老嚴重；人民普遍鬱悶，隨機打殺，罹患憂鬱症者一二五萬人以上。

最近政府大內宣，提高最低工資，但薪資所得占ＧＤＰ比例只有四十三％，距美、日、韓甚遠，貧富差距實質擴大，民眾水深火熱，這些完全沒有改善。蔡英文曾說：「只要我當總統的一天，沒有人需要為了自己的認同而道歉。」但近日林依晨說自己是成都人，卻被綠營網軍出征，蔡、賴兩人有出來說句話嗎？想來那些綠營網軍都沒父沒祖。

藍營高層軟弱無能，大老暗中爭權奪利，以身為最大在野黨而自滿。先被民眾黨欺壓，不敢帶頭改革，民調一直不如綠營，全黨渙散，連中常委都缺人擔任，主席應自我懲處。

台灣高度自我分裂，有如鄭氏王朝末年鄭克塽朝廷的內鬥，最高興者莫如習近平，當然不用武統台灣，因為只要打下澎湖，台灣就投降了！（作者為前衛生署長）

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