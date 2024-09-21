央行重手打房 害怕什麼？

報載央行總裁楊金龍出手第七波房市管制措施，以行動高舉大旗對付炒房者，重點有四：「新增規範自然人名下有房屋者之第一戶購屋貸款不得有寬限期」、「自然人第二戶購屋貸款最高成數由六成降為五成，並擴大實施地區至全國」、「公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第三戶（含）以上購屋貸款之最高成數由四成降為三成」、「餘屋貸款最高成數由四成降為三成」。

這手段之嚴厲，炒房者稱為歷年之最。為什麼此時才開始對在房市橫行霸道已久的怪獸「炒房」下重手？是不是晚了？還是不得不為？

房價狂飆，銀行不動產貸款數額，已逼近銀行法規範的卅％上限滿水位，央行希望針對房貸進行總量管制，包括造成這波房價直直漲的始作俑者新青安房貸，也被採取精進措施，變相踩煞車以壓抑過熱的房市。不動產業者因此對房市不再看好，炒房者也已聞到了氣氛不對，開始利用媒體放話，說央行出手狠會打擊到無辜，例如首購族、換屋族等，希望央行縮手。

但央行能不下重手嗎？美國聯準會的一舉一動，向來台灣都是亦步亦趨，如影隨形，但日前央行決定走不一樣的路，連續兩季反向提高存款準備率，對房市採取史上最嚴格信用管制。以往央行調升存貼放利率或是存款準備率，考慮的是壓制通貨膨脹，但此次調升存準率與通膨無關，楊金龍在央行理監事會後，即誠實告知媒體是衝著房市而來，他也說出最關鍵的一句話：「銀行信用資源向不動產相關部門傾斜之情勢漸趨嚴峻。」筆者用一句大白話解讀就是：再這樣放任下去，房市要泡沫化；房市泡沫化後，金融機構必受波及。

為什麼若不即時挽救，必然造成房市泡沫化？楊金龍沒有說，筆者認為，美國日前宣布降息兩碼，就是準備對各國展開割韭菜，利用各國升息時大量回流美國的美元存款，降息後在資本市場放貸給美國的各個投資基金公司，由這些投資基金進入他國泡沫化的房市，大量的便宜蒐購那些賣不出去的優質樓房，待其房市被炒高後，再高價賣出，中間獲利可觀。

美國這招「左手升息，右手降息，中間賺價差」，五鬼搬運似地將他國的經濟成長乾坤大挪移，不費吹灰之力盡入自己囊中，已非首次，且屢試不爽。遠有一九八○至九○年代年日本房市泡沫化、經濟大蕭條的失落十年，近有越南房市的泡沫化危機，有媒體報導，庫存餘屋需到百餘年後才能賣完，甚至還牽連金融機構放貸秩序失控後宣告破產。

以上的美國因素，央行先前即對各大銀行下達「限貸令」，雖讓民眾申貸無門，且驚動行政院長及總統，並接連喊話沒有「限貸令」，但購屋者貸不到款是事實。楊金龍為什麼在高層不贊成下仍不遺餘力，要給過熱的房市澆一盆冷水，究竟他看到了什麼？又害怕什麼？