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AI時代司法改革 要跑起來！

聯合報／ 陳宏達／高檢署主任檢察官（新北市）

司法改革步伐緩慢，以司改基本法「妨害司法公正罪」為例，「聯合國反貪腐公約」第廿五條明定「各國應採取必要之立法措施」，我國雖非締約國，但為加強反貪腐之國際合作，特予「內國法化」，於一○四年五月廿日公布「聯合國反貪腐公約施行法」，第七條明示「應於本法施行後三年內完成法令之制定」，筆者於一○五年司改國是會議，亦提案盡速完成立法，經全體委員一致通過，歷經八年，不見有任何進程，司改多年自然無法迴避「人家都已上太空，我們還在殺豬公」之譏。

當前人工智慧（ＡＩ）如火箭般速度發展，司改與ＡＩ交匯的時代尤具重大意義。輝達執行長黃仁勳在台大畢典致詞有如暮鼓晨鐘，提醒我們正處於人工智慧的起點，即將進入一個巨大變化的世界，每個行業都將發生革命性變化與重生，必須為新想法做好準備，要跑起來，別用走的！

首先，有關ＡＩ時代對司法的影響，顯而易見，有助司法效率的提升，特別是智慧辦案系統方面，法院、檢察署可藉由ＡＩ輔助案件篩選、卷證分析及資料生成，經由ＡＩ來準確預測犯罪風險，輔助羈押、具保、量刑及假釋等決定，減少法官自由心證受到「雜訊」的影響，確保同類案件裁判的一致性，提升法院的公正性。

其次，對於司法官常年案牘勞形的沉痾，亦可以經由司法書類自動生成，大幅減輕製作書類的沉重負擔，特別是當前大量類型化犯罪案件，諸如妨害名譽、公共危險、毒品及詐欺等即可快速處理，把寶貴的司法人力資源用在刀口。另外，ＡＩ被運用於管理法律檔案、自動生成裁判摘要與法條分析，亦可增加書類的易讀性，貼近人民法律感情。

在司法實踐創新方面，有關智慧法院之建置，推動線上偵審、電子卷證檢測等運作模式，亦是刻不容緩，英國早已啟動「數位法院」，利用ＡＩ技術處理日常小額訴訟、交通違規等。筆者曾只是為了區區三百元交通罰單之行政救濟，竟耗費長達一年，名之為「簡易程序」卻一點也不簡單，未來透過ＡＩ的影像偵測、生成技術，應可達成「速審速決」之基本要求。

不可諱言，ＡＩ也會對於司法公正帶來極大的挑戰，特別是演算法偏見的問題，可能帶來決策偏誤；另有關ＡＩ演算過程的不透明性，也會引發信任危機；尤其在資訊隱私權保護方面，亦須盡早完善法律因應。

ＡＩ永遠只是智慧型助理，司法官對於案件仍須負起監督的責任，以確保ＡＩ應用不致削弱民眾對司法的信任。

老子「道德經」名言「千里之行，始於足下」。司改推動ＡＩ的應用、更新法律框架及重塑司法人員智能都需要與時俱進，盡早展開法律界與科技界跨域合作，積極參與ＡＩ倫理國際標準的制定，才能展望一個公正、高效、人性化的進步司法體系。

司法官 裁判

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