大法官為何要刁難死刑？

針對死刑法規範憲法審查，憲法法庭作出本年憲判字第八號判決，仍認死刑合憲，但設下層層關卡阻撓法官判死，必須「犯最嚴重之罪」、「各級法院合議庭法官之一致決」、「凶手犯案時不能有精神問題且不能關到精神出問題」、「包括最高法院法律審之各審級法院審判時應有強制辯護正當程序」。

概觀判決，大法官或許礙於民意勉予同意死刑不違憲，但判決與執行將趨向極度嚴苛，判死刑務必參與審理全體法官無一異議，三級承審個別法官皆擁有否決權，類似聯合國常任理事國。另外，大法官再度認證精神疾病患者可豁免死刑，審理羈押期間也不能刺激害犯罪人讓他精神出問題，想必未來醫院精神科將門庭若市，精神專科醫師將比心臟外科吃香，難保不會有高價買精神病「醫囑不宜死刑」證明情事。

刑事訴訟法第卅一條本就有強制辯護規定，如最輕本刑三年以上有期徒刑案件，死刑即屬之，且法院須主動上訴至最高審，對重刑犯訴訟權利極其慎重，上訴最高法院亦有強制委任律師規定，故憲法法庭此一判決，根本多此一舉。至於犯最嚴重之罪，何謂「最嚴重之罪」？不確定的法律名詞徒增認定紛擾，殺幾個人（一、二還是三）？殺何種身分之人（平民、警察、法官、高官）稱得上嚴重？哪種殺人方式歸類為嚴重（虐殺、分屍、還是殺人如麻）？請大法官明訂具體列表供參，免得小法官無所適從。

憲法法庭認為對相關法律規定欠缺理解能力者不得執行死刑，認為生命權與生俱來不得剝奪，筆者想就教大法官諸公，刑法明文規定不得因不知法律而免除刑事責任，那請問精神正常卻不懂法律，與精神病患欠缺法律理解能力，有多少異同？又生命、自由、財產，何者不是與生俱來權利，不是憲法保障之人民權利，何獨厚死刑犯？你不犯法，法不犯你，權利與義務相對，公權力又不是無故剝奪生命權，何來違憲？殺人犯殺人有恪遵聯合國兩公約嗎？憲法法庭何故要刁難死刑？