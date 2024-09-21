殺出程咬金 死刑釋憲玩假的

憲法法庭終於公布了死刑釋憲案判決：有條件合憲。很多人看了會跌破眼鏡，其實結果早可預料。死刑違憲是大法官們的原本規畫（筆者也如此預言），可是中途殺出程咬金，被迫調整策略。

中華民國憲法制定於民國卅五年，早在廿四年就公布的刑法對於諸多罪名科處死刑。如果死刑違憲，國民大會在當時就會訂定如西德基本法第一○二條一樣的條文：死刑業經廢止」。制憲者不這樣做，是因為他們不認為死刑有問題。說死刑違憲的人其實是曲解、強姦憲法。

大法官會議在過去曾以三號解釋確認死刑不違憲，憲法法庭卻決定受理死刑犯的釋憲聲請，司馬昭之心，很明顯地就是要翻案。只要看看多數大法官的過去言行，尤其即將卸任的某幾位，就知道他們要演出告別作，讓國際特赦組織喝采，虛榮心作祟。

死刑其實早就廢止了。法務部在四月間的言詞辯論上稱，近五年殺人等案共四七六件，只有一件判死刑定讞！就在憲法法庭宣判前一日，最高法院駁回檢方上訴，掐死女友、再於洗衣機內悶死雙胞胎兒子的台中冷血凶手被判處無期徒刑定讞，關廿五年就能假釋！這樣的壞蛋都能免死，鄭捷地下有知，只能感嘆生不逢時。實務界早已透過教化可能性與兩公約施行法（聯合國根本不承認我們是簽約國）讓死刑規定安樂死，輿論對此早已麻木。台灣法院只同情加害人，本案死者是陪酒女郎，三條人命算什麼呢？

程咬金就是國會改革法案。在監察院等單位兵分四路提出釋憲聲請時，許宗力很清楚「今上」意志強烈，非受理不可。如果法案合憲，尤其是國會調查權成立，以後四年就天天上演藍白打綠戲碼，賴清德別玩了。讓法案違憲，卻必須撕毀釋字第五八五號解釋（許在當時就反對此解釋），天下人都能看出大法官是一○一忠狗。為了佯裝中立，他們於是對死刑案採取烏賊戰術。安撫八成以上支持死刑的國人，讓國民黨失去捶打賴清德的施力點。

犧牲死刑案，接下來就好辦了：憲法法庭會百分之百宣布國會改革法案違憲。聽起來很悲哀，但許宗力這八年來院長任內，大法官們何曾違逆過民進黨旨意？

一一三年憲判字第八號判決可用六個字形容：雷聲大雨點小。玩假的，糊弄死刑犯與廢死聯盟而已！在刑事訴訟程序上挑毛病，但不溯及既往。允許本來就可能的非常上訴，結果還是一樣。卅七名死刑犯只能繼續抄寫佛經，到死為止。與筆者同名的那位大法官數十年來言必稱廢死，如今好不容易逮到機會宰割刑法，竟然對主文十七項內容全都投出同意票，可見其中詭異處。真正信仰廢死理念的人會寫出洋洋灑灑的不同意見書，譴責抨擊判決主文和稀泥？

死刑釋憲案判決只是開始，不是結束。國民黨必須正視死刑早已被法院做掉的事實，擬定長期抗戰策略，正告人民：我們就是支持死刑的政黨！我們執政後會恢復執行死刑！從馬總統卸任以來，除了王鴻薇，國民黨幾乎不曾對蔡政府不執行死刑吭聲過。韓國瑜與侯友宜在競選總統期間也從來不提死刑政策，似乎是擔心當選之後無法對國際特赦組織交代。

因為國民黨的縱容，死刑規定才會變成廢紙。不分藍綠，絕大多數選民都支持死刑。民氣可用，展現堅持正義的骨氣吧！