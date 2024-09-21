訂閱經濟：下訂輕鬆，荷包漸空

好友老吳是位名醫，除了精湛的手術技巧外，攝影方面也是高手。前些日子其約老張到金山地標燭台雙嶼，和原來是軍事管制區、目前已開放的獅頭山公園，探索神秘海岸的豐富地質及生態景觀，還鑽進了原為軍事用途、全程漆黑無燈的光武坑道探險，很是刺激！

一路上老吳不斷拍照掌握精彩瞬間，更在休息時馬上編輯分享給親朋好友。老張好奇問道：為何可在這麼短的時間就編輯好精美照片與影片？老吳笑著回答，因為他有訂閱一款編修軟體Ａｐｐ，每年只要台幣一九九元。老張一聽ＣＰ值頗高，立馬找尋下載，但發現是一個月一九九元，原來是老吳搞錯了，差了十二倍！因為是信用卡付款，平常也沒特別注意帳單，因此究竟付了多少錢也搞不清楚。

無獨有偶，退休的學長老陳也跟我說，最近注意了一下信用卡帳單才發現，訂閱了好多每個月都要付費，自己卻很少用甚至已忘了的服務，例如Uber Eat、Netflix、Disney+、YouTube Music、ChatGPT、Zoom、Google Drive、電子書及報紙雜誌…等等，累積起來的金額非常驚人！

現今網路科技普及便利，只要一個訂閱，世界就在指尖；也因此所有行業，不管是食衣住行育樂等各種產品或服務都在思考，如何參與和拓展這個愈來愈蓬勃發展的「訂閱經濟」。

所謂訂閱經濟，就是消費者透過定期支付費用來持續獲取產品或服務。這種模式最早可以追溯到報紙雜誌的訂閱服務，如今已滲透到生活的各層面，從音樂、影視、新聞，到食品、化妝品，甚至是汽車的使用權。

訂閱經濟所以能夠崛起，有幾個原因：首先，科技的進步，尤其是網路和智慧型手機的普及，讓消費者可以隨時隨地接觸到各種服務。其次，現代人生活節奏加快，大家更傾向於選擇便捷、省時的消費方式。最後，訂閱模式還能夠降低消費者的初始成本，讓更多人可以體驗到高質的服務；而對於提供服務的公司來說，訂閱模式能夠帶來穩定的現金流，並且透過客戶使用的數據分析，更透徹地了解用戶的需求，進而提供更個性化的服務。

雖說有前述的好處，但訂閱經濟也有其挑戰。對於消費者來說，雖然單一服務訂閱費用不高，但如果訂閱多種服務，如老陳一般，累積起來的費用也不容小覷。消費者容易忽略每月小額支付帶來的長期財務負擔，導致整體消費超支。此外，隨著市場上訂閱服務的增多，如何選擇真正適合自己的服務，也是一個問題。

而對於企業來說，隨著訂閱用戶的增加，可能難以保持一致的水準。伺服器過載、內容更新速度變慢等問題，都可能導致客戶體驗下降，進而影響訂閱者的滿意度和忠誠度。因此如何不斷創新，透過數據分析提供更多樣化、更精準的服務來吸引和留住客戶，保持消費者的訂閱熱情，避免客戶流失，也是一個長期的挑戰。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）