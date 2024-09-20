手把手陪伴 深化數位教學

由於學校規模限制及師資結構不同，長期以來資訊專長教師無法到位，在數位學習的推展也受局限。前學校曾辦理許多場次的數位教學相關研習，完成研習後老師們雖躍躍欲試，但發下載具後，接踵而來是要解決學生的開機、上網、進入平台或APP後面臨的種種問題，讓不少老師剛萌起的嘗試火苗就熄滅了。因此，只能退而求其次，讓學生使用平板查資料或喜悅網闖關。

今年四月起有入校入班（手把手）陪伴服務，數位領航老師入校協助本校老師進行數位教學，指導軟硬體課堂操作方式及問題排除，與老師共備並示範教學。因為數位領航老師溫暖又專業的陪伴與協助，給老師很大的鼓舞，老師也發現平板在教學上有更多元的運用與可能性，看到孩子學習更為專注與投入，並受到家長的肯定。手把手服務的效應除了感染受服務的班級外，他們將這樣的作法與精神傳承到隔壁班同學，孩子之間教得開心又有成就感，老師之間也創造了更多數位教學的專業對話機會。

在手把手陪伴後，個人服務的學校除了在平板載具的月平均使用率從一一二學年度上學期的五十三％提升到一一二學年度下學期的八十九％，學校老師亦主動想要增加兩場因材網的研習，於是邀請數位領航老師再來擔任講師，讓老師更熟稔平台的操作，將因材網的診斷測驗與知識結構學習的功能運用在學習扶助與自主學習上。

未來若能持續提供入校入班手把手陪伴服務的支持，相信能夠有效地深化學校在數位學習與教學整體量能與發展。