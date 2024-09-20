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生生用平板 弊端已經浮現

聯合報／ 劉長青／教（南投市）

近日「生生用平板」政策又受到討論，其最初立意當然是希望提升教師教學效能，也讓學生熟悉資訊科技，但後續的配套卻完全與教育部的口號背道而馳，有一些想法擬就教教育主管機關。

首先，「生生有平板」主要以偏鄉學校為主，「非山非市」或市區學校只會配發部分班級數的平板，不足的部分還需要另跟教育部申請，還需要充電車及足夠的IP位址，這些都變成學校資訊老師的工作。

其次，教育部重視平板開機率。新冠疫情後全國採取線上教學，之前為促進視力保健推動的「規律用眼三○一○」政策好像就被遺忘了！如果每節課都為了開機率使用平板，請問對於學生的視力保健是好是壞？究竟是開機率重要，還是學生視力健康重要？

既然資訊科技是國家重要政策，在國小課程中「資訊科技」卻被移除。當其他國家已經在指導學生如何編寫程式時，我們卻還停留在只把平板當作學生課業「補強」的工具，這才真令人憂心。

偏鄉學校 教育部 視力

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