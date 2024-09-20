美降息2碼 保經濟軟著陸

美國降息了！而且一次直降兩碼，「非常規」的激進降息卻收緊降息預期，透露出一些耐人尋味的訊號，包括美國就業市場的疲弱，但也回應了市場的期待，還有持續遏制頑固通膨的決心等。

「非常規」的降息開局指的是，從上世紀九○年代以來，聯準會在升息循環後首次一舉降息兩碼的決議僅有三次，只有在經濟或市場危機時刻才出現，例如二○○一年網路泡沫、○七年金融海嘯及二○年三月新冠疫情。

不尋常的降息兩碼是如之前市場擔憂的，美國已面臨經濟衰退危機而採取先發制人的「預防性降息」嗎？聯準會主席鮑爾稱是「補償性降息」及「適度校準政策」，亦即七月即該先降息一碼，由於當時非農就業數據未出爐而未採取行動，時至九月才以降兩碼開局，並聲稱尚未看到衰退訊號。

市場上解讀此次激進的降息是想營造領先於市場的作為，一方面顯示積極態度，另方面不讓市場擔憂若面臨衰退壓力而被迫需做得更多。從此看來，聯準會採取的也是一種平衡的策略。

因此看似大幅降息，但是從公布的點陣圖及「降息依據經濟數據模式」來看，雖開啟寬鬆循環，大幅降息卻收緊降息預期，聯準會的兩難處境是既不想落後於曲線，又不想傳遞衰退風險的信號，以及考量後續衰退風險管理，同時關注通膨反彈風險，因此往後的降息過程仍將謹慎，預計今年再降兩碼，明年降一％，降息節奏極其緩慢，利率路徑呈現「前鬆後緊」模式。

降息後，在鮑爾的鷹派發言下上演行情大反轉，說明了寬鬆循環但步伐緩慢，其次也指出經濟衰退壓力還未能完全讓市場信服，因此風險資產走向回落，慶祝行情只是一場空歡喜。

事實上，過多的降息預期可能產生兩個不利影響，一是美元貶值導致資本外流，二是債券市場上漲，虹吸股票市場資金，最終會導致美股大幅調整，同時給投資者一種錯覺：經濟將走向衰退。因此，不能讓降息預期過於豐滿。

聯準會的終極目標是讓美國經濟軟著陸，故在降息的進程中，要收束降息預期，避免降息預期作亂，誤判經濟即將要衰退的錯覺。因此，透過大幅降息及收緊降息預期的組合作為，希望達致貨幣資金池釋放流動性、債券市場下跌，同時美元僅小幅貶值的效果。

另外，降息兩碼的意義在於對風險平衡的認識。當遏制通膨已不是主軸，如果更擔心經濟成長和就業，那麼從增強保險手段來說，降息幅度更大，即不是一碼而是兩碼是合適的。聯準會現在更關注的是就業市場的降溫，以及破除市場認為衰退風險正在增強的情緒，重新定位在試圖防止以往的升息導致削弱勞動力市場，因而在達成控制通膨二％目標之前，支持最大化就業成為優先目標。

聯準會四年來首次降息，轉換自二○二二年三月至去年七月連續十一次暴力升息廿一碼的緊縮模式，結束自二○○一年來的高利率位階，開始邁向寬鬆的周期循環，此時不妨把焦點放在經濟數據，尤其是就業數據和經濟成長率，降息的速度和幅度將循此前行。至於美國經濟會如何，研判仍是保持韌性地軟著陸。