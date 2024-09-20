賴應審慎應對 避免成報復對象

黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨成員所使用的呼叫器，十七日驚傳集體引爆，造成含平民在內十多人死亡、數千人受傷。

真主黨指控以色列犯案，以色列雖未正面否認或承認涉案，但呼叫器上有台灣公司的品牌商標，讓台方疑似捲入爆炸案，引發國際媒體的高度關注。

無獨有偶，賴清德總統日前上電視節目專訪，拋出大陸為何不向俄國爭取一八五八年《璦琿條約》割讓給俄國的黑龍江以北領土，此一突兀言論立遭俄羅斯外交部批評為「狗吠」。賴總統利用小聰明，自以為可以藉此言論凸顯中國要收回台灣不是為了領土完整，而是為了成就其霸權，不意卻無端惹怒了俄羅斯，被比做「狗吠」，自取其辱。

這兩件事凸顯了賴政府面對地緣政治與國際紛爭，其處理外交事務的應對能力與敏感度是非常不足的，這當然是肇因於民進黨用人不重專業、只重裙帶關係所使然。

如今賴政府所面臨的一個是正在與烏克蘭打得火熱的戰鬥民族，還有一個正在與以色列處於戰爭邊緣的什葉派伊斯蘭激進組織，真讓人擔心是否會「人在家中坐，禍從天上來」？遑論一旦被證實是自己去惹的事，更是愚蠢。

一個小國在外交上的核心策略應該是避險，避免捲入大國之間的紛爭及地緣政治的衝突，以免惹禍上身。以台灣為例，最有智慧的做法就是在國際議題上不選邊站，以維持自身在國際上的自主性與靈活性。

這一次因為呼叫器爆炸事件，讓「台灣製造」登上了國際媒體的版面，使得台灣無端捲入複雜的中東衝突。台灣因為親美，素來與以色列交好，這是否會讓台灣成為激進組織的報復對象？

政府必須謹慎應對，建議賴清德總統及其幕僚，在處理國際事務上務須謹慎小心，不要耍些自以為是的小聰明、占口舌便宜，結果反而被國際抵制及訕笑。而對於無端捲入的恐怖爆炸事件，更應該發表嚴正聲明，以正視聽。