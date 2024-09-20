當通訊器成致命武器…

黎巴嫩真主黨使用的疑似台廠金阿波羅公司貼牌、授權匈牙利BAC公司銷售的呼叫器集體爆炸，造成十餘死三千多人的嚴重傷亡；不料，隔日又發生手持式日本品牌的無線電對講機炸彈攻擊事件，造成廿人死亡、四百餘人受傷。接連兩起使用通訊器材改裝成遙控炸彈的事件，無疑將影響世人的生活。

國際輿論目前都認為以色列是這兩起爆炸案實際的策畫與執行者，美國「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中東事務高級研究員霍爾（Natasha Hall）表示，爆炸案已重創真主黨的生理及心理，大幅削弱其武力；但是英國BBC卻指出，以國僅取得戰術上的勝利，反而將中東推向全面戰爭的邊緣。筆者則認為，真主黨及其幕後支持者伊朗的報復宣示恐雷大雨小，無法形成決定性的氣候。

首先，以色列在六月時就宣布已完成對黎南地區發動全面攻擊的準備，七月真主黨也說將擴大對以色列的火箭攻擊，雙方新仇舊恨的戰爭一觸即發；但始料未及的是，以色列用通訊器材做為遙控攻擊的武器。以色列曾在一九九六年初，利用遠端遙控引爆單一特定手機，炸死綽號「工程師」的哈瑪斯自殺炸彈專家艾亞什（Yahya Ayyash），那是一起布線多時後的單一收網案件。

但這次是在同一時間內，對多達數千個的目標進行集體式攻擊，如果從今年二月真主黨改用呼叫器聯絡算起，以色列能在九個月內掌握使用者、繼而產製大批內建炸彈的呼叫器，並廣泛鋪貨成功，顯示出以色列對敵情報的綿密深入與精準，會讓真主黨等人士開始懷疑情報網到底破了多大的洞？疑慮以色列的情報機構摩薩德的成員離自己有多近？質疑身邊3C用品的安全性，甚至世人也不得不擔心日常的通訊器材，有一天可能成為危害自己的工具。

其次，以色列使用通訊器材為武器，將使得各國嚴格管控所有可遙控的電子產品，以防好比原是玩具用途的無人機，如今變成俄烏戰爭的主要武器一樣，成為另類致命武器；猶如蓋達組織利用客機攻擊美國，導致現在出入境安檢無比嚴格。

這次用來攻擊的呼叫器與對講機，分別貼有台灣及日本製造，也使得相關廠商被迫捲入、飽受困擾，國安及檢調單位亦介入調查，可見得事態非同小可。以色列使用「台、日產品」並不意外，因為我們是製造這類產品的翹楚，容易獲得市場的信任；但要說台灣廠商涉及製造或知情不報，恐仍屬天方夜譚，宜靜待檢調單位查個水落石出，無須隨外媒起舞。

如今政府應及早因應他國可能將嚴格管控或檢查我國出口的電子產品的相關舉措，並舉出並無直接出口黎巴嫩的出貨證明；至於產品出口後的轉口貿易或貼標轉售，就並非我廠商或政府所能控制。

最後，筆者研判以色列的通訊器遙控攻擊，是警告真主黨勿再干涉加薩的以哈戰爭，以免惹禍上身。伊朗也知道無法和以色列從事情報戰。以色列能於七月底在伊朗境內暗殺哈瑪斯領袖哈尼雅，且至今伊朗與相關組織能報復的行動有限，即可說明中東是戰是和已非美國所能主導，關鍵仍在於以色列的態度。