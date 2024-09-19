高雄國賓容積破千 綠甩鍋卸責？

高雄國賓飯店破千容積爭議，讓人再次見識了綠營一流的「甩功」。

正當民眾黨主席柯文哲因台北京華城八百四十％容積案遭偵辦之際，高雄國賓飯店也被踢爆容積高達一一四二％並引發熱議。或許擔心大火即將燒起，綠營側翼即點名吳敦義，寫下「國賓跟遠雄THE ONE原本的容積率是一九九三年規制，當時高雄市長是吳敦義」，高雄市政府隨後也發布新聞稿點名THE ONE是吳敦義任內發放建照。此舉逼得淡出政界已有一段時間的前副總統吳敦義，忍不住在臉書發文，痛斥這兩個高容積案都是在他高雄市長任內核定的說法是「一派胡言」。

吳敦義是一九九○年六月至一九九八年十二月擔任高雄市長，國賓飯店則是二○二二年七月取得超過百分之一千的容積獎勵，那時的市長是陳其邁，吳敦義已卸任市長廿四年了。時間序這般清楚，綠營竟還可使出睜眼說瞎話的甩功，將爭議責任推給離任已有二十餘年的前市長，厚顏無恥的程度真是令人嘆為觀止。

陳其邁從二○二○年八月補選市長當選起，至今已足足主政四年，過去他也曾代理過高雄市長，但在綠營處理危機的策略中，似乎故意跳過「陳市長」，所以高雄國賓飯店容積爭議，現任市長竟然完全沒有任何角色、也沒有責任。既是如此，何以陳其邁主政的高雄市政府，在外界高度質疑後改口說「將委託公正專業第三方重新評估」？

遭致質疑或非議即甩鍋前朝，顯然是綠營及側翼慣用伎倆，這招既可轉移焦點，還可推卸責任。前此，二○一四年高雄氣爆發生時，綠營就曾以「甩功」意圖為時任市長陳菊卸責。

十年前的「七三一氣爆」造成卅二死三二一傷的重大傷亡，在陳菊競選連任市長之前發生如此重大公安事件，綠營認為「代誌大條」，擔心陳菊選情遭受衝擊，立即有立委以不實資料指稱，造成氣爆的管線是吳敦義擔任市長時核准布設，所以吳該為氣爆案負責，有議員並隨即至地檢署控告吳敦義涉及「圖利罪」與「不確定殺人罪」；綠營的烏賊戰術在不明就裡的媒體渲染下，相當程度為陳菊解了燃眉之危。儘管吳敦義被控案，檢察官自行簽結還其清白，但陳菊倒也得以脫困，非但選情未受衝擊，選舉得票還比前次高。

高雄石化管線的埋設年代已久，早在一九八五年之前即有，包括中油等業者均向高雄市政府繳交管線輸送費。陳菊市府未善盡管理監督之責，致釀成三五三位民眾及警消死傷的重災，綠營不思檢討反省，只求甩鍋卸責。

或許有氣爆前例可循且得逞，綠營食髓知味，這回高雄國賓飯店容積爭議又故技重施甩給吳敦義。但若無強而有力的理由說服外界，司法單位也應比照京華城案介入調查、釐清真相，當然THE ONE也該一併查查。