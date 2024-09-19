君子無所爭，必也考試乎？國家考試中的高普考最近放榜，諸位從激烈的競爭中脫穎而出，加入人生勝利組，成為媒體所說的「人中龍鳳」，足以告慰自己的三載寒窗。

諸位的平均年齡不到三十，春秋正盛，只要中華民國健在，則安身立命可期。職業是賴以維生的工作，事業是長期經營的工作，志業是志在此業、樂在其中的工作。諸位還有三十年以上的工作時間，請以公職為志業，確保自己樂在其中。

首先請研讀憲法和相關法規，不隨政黨起舞。諸位的素質和學養，勝過選舉產生的多數政客，政客是政壇過客，任期不到八年，就已遍體鱗傷。諸位和國軍一樣，都是中華民國的守護者，命運與國家一致，當知政黨之上還有國家，政黨之外還有人民。職位再高的政客，都比諸位早下台，唯有人品學識俱優，加上認真負責，方能獲得大家的敬意。

憲法高於所有法律，可謂萬法之母。台灣多年來的亂象，包括國家認同等問題，都與違憲有關。憲法就是照妖鏡，諸位打開一看，就知道為什麼有的政黨不敢面對了。林紀東大法官的《中華民國憲法逐條釋義》、陳新民大法官的《憲法學釋論》，最值得諸位參閱，彌補國家考試的不足，更思維護這部兩岸最好的憲法。

公務生涯中，請諸位留意以下幾點：

一、消極二事：1.避免任何命案，2.絕對不要貪汙。誰能生死人而肉白骨？命案是無法彌補的，哀傷可能延續三代。諸位將來執行命令，乃至制定政策，請都以避凶為第一要務，唯有念茲在茲，才會降到最低。貪汙不但身敗名裂，且使子孫蒙羞，如果覺得待遇太低，就請奮力改行吧。

二、積極二事：1.每天行善兩件事，2.每天進修兩小時。童子軍是小朋友，還要日行一善，諸位是大朋友，就請日行二善。弘一大師李叔同的對聯：「草積不除，唯覺眼前生意滿；庵門常掩，勿忘世上苦人多。」諸位人在公門，請多照顧苦人，讓彼此無憾。至於進修，每晚八時到十時，可謂黃金時段，假日更有餘暇。白天是生活，晚上是生命，閱讀自是靈魂的壯遊了。

三、迫切一事：孝順父母！此處出現全文唯一的驚嘆號，說明其重要。諸位請提早想到，此生要辦兩場喪事，當然越晚越好，但是不辦不行。父母之喪如天崩，請在天崩之前，時時孝順父母，以免像我一樣，多少個夜夢中和雙親相見，然後哭醒睜眼到天明。

四、長久一事：中文英文加專業。大部分公務員的英文，比自己的學生時代退步，中文也未必更佳，因為公文距離美文實在太遠了。偏偏，語文是出人頭地的第一步，如何加強都不為過。至於專長，更不要劃地自限，孔子提示的「君子不器」，就是現在盛行的「斜槓青年」，請諸位拳拳服膺，樂在其中吧。