從養兒防老到「養老防兒」

台灣老年人口已逾四四○萬人，但全國列冊需要關懷的老年人僅五點三萬人，六都的列冊比率均約在一個百分點上下，因而被質疑是造成近年孤獨死悲劇頻傳的原因。

根據內政部統計，二○一三年六十五歲老人獨居的宅數為廿九點四萬宅，而至今年六月已多達五十七點二萬宅，十一年來已翻倍成長，足見獨居戶大幅成長。目前新型態虐老事件，例如未成年人不服管教而出手毆打長輩等時而有之，歸咎於現代靑少年3C成癮，網路上各種資訊照單全收，造成父母、子女間之隔閡與日俱深，甚至於欠缺溝通，這是非常可怕的社會問題，也是造成家庭衝突的重要因素。很多子女在外面出了狗屁倒灶的事，父母事後才驚覺事情大條，後悔卻為時已晚。

無可諱言，社會時代潮流不斷變動，傳統父母應改變自己的觀念與做法。小孩長大有他們自己的社會與人格空間，父母親要認知自己僅為協助與輔導的角色，千萬不要試圖去掌控兒女的未來，包括是否出國留學、結婚成家、讀哪個學校科系、學習哪些才藝，卻忘了尊重甚或忽略了兒女的志趣，造成親子代溝與溝通困難，致逐漸疏離。倘兒女適逢青春期，對父母管教意見不同，彼此不能見容，常成為父母的夢魘，並埋下日後兒女叛逆的伏筆。父母如何與兒女相處，實為重要課題。建議：

一、多尊重兒女的選擇。兒女大了，不必強求或勉強居住在一起。知名作家龍應台說「廿三歲後的小孩，只有在春節時才回家，其餘都在外面了」。與兒女間保持適當距離，或許更能培養想念、尊重、關懷的情感；其餘包括工作、婚姻等，父母提供諮詢即可，不要試圖控管和掌握。

二、父母自己要有健康的身體。健康是培養鍛鍊出來的，所謂「久病床前無孝子」，更何況大部分子女又不可能長期在身邊侍候；對於關愛的人而言，自己的身體健康無法贈與或取代，建議長輩們讓運動成為生活一部分，維護身心健康。

三、多元的社交生活圈。朋友彼此要具有功能性與互補性，透過社交生活圈或社團組織，結識理念相近之人，可讓生活無慮燦爛，營造美好心情。

四、不過度節儉也不浪費。做父母的仍應善待自己，不要讓財產全淪為給兒女們的遺產；兒女們不勞而獲過多的遺產，若又未能妥善規畫，可能埋下日後子女間之爭訟，變成「養老防兒」的慘境。

總之，傳統的養兒防老觀念已成為過去，新一代的兒女都有自己生活型態，長輩更要認清。老化是生命自然必經的過程，只有經常保持樂觀心胸，才能讓生命在歲月交替中，自然、有序、豁達地走下去。