北檢愈描愈黑 別寫天下奇文！

賞析屈原的「卜居」等天下奇文，人間樂事。中秋時節，閱讀北檢的「京華城案洩密調查」新聞稿，卻如水中撈月，盡是虛幻；霧裡看花，滿是疑惑。台北地檢署又打了一記偵查威信的自傷拳！

當危機發生，如果機關首長逢人推迎、遇事遮掩，底下的新聞發言人就會是大眾的出氣包。危機處理有句名言：「危機會讓一個人顯現真正的顏色。」北檢的偵查京華城洩密案正巧陷入了這種愈描愈黑的困境。

針對近日部分媒體報導民眾黨主席柯文哲被扣的隨身碟內載有「2022/11/1小沈1500」，以及檢廉至銀行查扣柯家保險箱等事，引發社會對「偵查不公開」的廣泛議論。北檢傳喚五名記者後表示，依目前初步查證，足認本案偵辦團隊絕無洩漏偵查內容之情事。

北檢說明，記者報導係依據消息來源、轉述見聞或依據多年採訪經驗、本案關係人之公開受訪內容及法院發布之新聞稿等素材，綜合分析判斷後撰稿。當官的真要有寫官樣文章的本領，可惜的是，此新聞稿非但沒有終止臆測，反而引起更多罵聲；替報導此一新聞的記者解釋採訪寫作的過程，反而引來更多檢媒一體的質疑，何苦來哉！

北檢強調這是初步查證。好！那會繼續查證嗎？會發現什麼偵查不公開的新事證嗎？又會寫出什麼令人哭笑不得的新聞稿呢？真是聰明反被聰明誤，一波未平，又埋下另一波風險。

新聞公關難為，特別是當前政府施政講求大內宣的時刻。機關首長普遍喜歡到處吹牛、放煙火，新聞單位就成了救火隊。明年賴政府的宣傳經費大增六十五％，其來有自。吹新聞，要錢；帶風向，更要錢。

北檢的新聞稿引出了另一個關鍵的議題，記者可在法庭上拒絕證言嗎？新聞媒體被民主社會視為「第四權」的權是「權利」，而非「權力」。沒錯，記者的工作是享有不透露消息來源的保障，但在法律上並不是如律師、醫師的拒絕證言權。

保護消息來源如北檢所說，是記者的天職，也是新聞倫理的要求，他們拒絕透露提供訊息者的真實身分，宜予尊重。但是，如果北檢不追出新聞是否真偽？來源是否單位？就想請外界勿再以臆測、捕風捉影的方式，無端指摘北檢或偵辦團隊有違反偵查不公開之情事，豈能符合大眾對追查偵查不公開的期待？

政府的烏紗帽是國家的公信力，如今怎麼全走了樣？立法院怎能是橡皮圖章？在野的立法委員們，別做秀，這會期是審政府預算，上工幹活了！