司法立法民意即將對撞

柯文哲被收押，因為是主要反對黨主席遭羈押，因而國內外矚目，美國在台協會與大陸國台辦都對此發言。我想政治人物除關注民眾黨重創後的政局發展外，更應擔憂的是本案後續，加上關聯事件的堆疊加乘，或將使原本國民對司法偏低的信賴度再受重創。

柯文哲有罪與否迄難定論，但辦案過程中的「馬拉松式」超時訊問、「先放後抓」的羈押程序、屢被質疑洩密違反「偵查不公開」等，均不無可議。此番司法系統辦案的努力與高效率，對比凍壓七年的「鄭文燦案」與調查牛步化的「超思案」，亦難謂無「雙標」之嫌。目前柯文哲放棄羈押抗告，似藉此凸顯遭「司法迫害」；故除非罪證確鑿，否則法律案件「政治化」後，無論日後判決結果如何，恐怕已是「信者恆信，不信者恆不信」。

無獨有偶，具高度社會爭議的死刑存廢與國會改革兩釋憲案，與司法院正副院長及部分大法官的人事同意案，均集中在近期處理。屆時可能接連引發司法權、立法權與廣大民意間的對撞，影響難以估計。屋漏偏逢連夜雨，近日竟有法官涉嫌協助詐團律師洗錢遭起訴，動搖司法公信力之事件再添一樁。

上述疑慮理由，雖說不外當權者漠視當前司法體系沉痾；例如國內詐欺犯罪癱瘓偵審作業的問題，仍一意介入干預以遂其所願；或體系內少數人員禁不住權、錢誘惑，淪為政治打手或犯罪幫凶；或若干裁判與解釋逸脫常理、有違公平正義，致外界觀感不佳。但不可諱言，因「審判獨立」與終身職保護，司法人員之養成與考用選拔的「菁英化」、長期不受外部監督、欠缺有效考核淘汰機制，導致腐化失靈不易察覺，及特權易於掌控的脆弱結構，才是積弊根源。

為對症下藥，最近德國欲拉高國會對憲法法院法官的同意門檻、美國總統拜登想廢除大法官終身職、墨西哥推動全民普選法官的司法改革，均為例證，反觀我們呢？

莫認為無形的司法公信力崩壞不關痛癢，一旦維護正義的最後防線淪陷，輕則人民被迫自力救濟、私刑報復興起，重則國家社會被撕裂激化，走向分化對立。何況促轉會為平反一九七○年泰源監獄暴動事件所作「促轉司字第六二號決定書」，既為其所謂「抵抗權阻卻違法」背書，並否定當事人所受審判程序的正當性；則未來倘有人再次高舉「公民不服從」衝擊和威脅現行體制，我亦不覺意外。

藍委李彥秀說「今天的柯文哲，可能就是明天的你我」。讓人想起漢朝張釋之名言：「廷尉，天下之平也，一傾而天下用法皆為輕重，民安所措其手足？」千載之後，仍然適用。