聽新聞
0:00 / 0:00

司法立法民意即將對撞

聯合報／ 戴世瑛／律師（台北市）

柯文哲被收押，因為是主要反對黨主席遭羈押，因而國內外矚目，美國在台協會與大陸國台辦都對此發言。我想政治人物除關注民眾黨重創後的政局發展外，更應擔憂的是本案後續，加上關聯事件的堆疊加乘，或將使原本國民對司法偏低的信賴度再受重創。

柯文哲有罪與否迄難定論，但辦案過程中的「馬拉松式」超時訊問、「先放後抓」的羈押程序、屢被質疑洩密違反「偵查不公開」等，均不無可議。此番司法系統辦案的努力與高效率，對比凍壓七年的「鄭文燦案」與調查牛步化的「超思案」，亦難謂無「雙標」之嫌。目前柯文哲放棄羈押抗告，似藉此凸顯遭「司法迫害」；故除非罪證確鑿，否則法律案件「政治化」後，無論日後判決結果如何，恐怕已是「信者恆信，不信者恆不信」。

無獨有偶，具高度社會爭議的死刑存廢與國會改革兩釋憲案，與司法院正副院長及部分大法官的人事同意案，均集中在近期處理。屆時可能接連引發司法權、立法權與廣大民意間的對撞，影響難以估計。屋漏偏逢連夜雨，近日竟有法官涉嫌協助詐團律師洗錢遭起訴，動搖司法公信力之事件再添一樁。

上述疑慮理由，雖說不外當權者漠視當前司法體系沉痾；例如國內詐欺犯罪癱瘓偵審作業的問題，仍一意介入干預以遂其所願；或體系內少數人員禁不住權、錢誘惑，淪為政治打手或犯罪幫凶；或若干裁判與解釋逸脫常理、有違公平正義，致外界觀感不佳。但不可諱言，因「審判獨立」與終身職保護，司法人員之養成與考用選拔的「菁英化」、長期不受外部監督、欠缺有效考核淘汰機制，導致腐化失靈不易察覺，及特權易於掌控的脆弱結構，才是積弊根源。

為對症下藥，最近德國欲拉高國會對憲法法院法官的同意門檻、美國總統拜登想廢除大法官終身職、墨西哥推動全民普選法官的司法改革，均為例證，反觀我們呢？

莫認為無形的司法公信力崩壞不關痛癢，一旦維護正義的最後防線淪陷，輕則人民被迫自力救濟、私刑報復興起，重則國家社會被撕裂激化，走向分化對立。何況促轉會為平反一九七○年泰源監獄暴動事件所作「促轉司字第六二號決定書」，既為其所謂「抵抗權阻卻違法」背書，並否定當事人所受審判程序的正當性；則未來倘有人再次高舉「公民不服從」衝擊和威脅現行體制，我亦不覺意外。

藍委李彥秀說「今天的柯文哲，可能就是明天的你我」。讓人想起漢朝張釋之名言：「廷尉，天下之平也，一傾而天下用法皆為輕重，民安所措其手足？」千載之後，仍然適用。

司法院 柯文哲 美國在台協會

延伸閱讀

中秋夜80多名小草不離不棄 圍牆外靜坐陪柯文哲

影／柯文哲看守所過中秋 蔡壁如率200名支持者掛祈福卡

靜坐支持…40多名小草聚集台北看守所 明月下伴柯文哲過中秋

蔡壁如出席！柯文哲看守所過中秋 白營揪200名小草大肚山祈福

相關新聞

科技．人文聯合講座／大學教育體制的新挑戰

因緣際會參與由ＩＦＬＡ（世界景觀建築師聯盟）的專業教育認證，包括國內、大陸、港澳、日韓等大學專業教育的檢討。除了全球頂尖...

善用平板平台 因材施教

針對日前聯合報報導指出「生生用平板／非所有教學都適用」，及去年偏鄉學校開機率偏低等二項議題，筆者提出以下幾點看法：

不准陶侃搬磚 剝奪教學自主權

中秋節剛過完，下周教師節又將到來，不過根據教育團體對中小學教師做的快樂度調查，有三成教師並不快樂，原因包括學生難管教、政...

教部智慧領航 應該把餅做更大

課程之於教育，猶如水之於身體；前瞻、廣袤的課程帶給學生具備職涯工作能力與寬裕性的發展。有鑑於ＡＩ、機器人對人類生活的影響...

不應放棄紙本教學

我是大三生，拜讀十六日「生生平板 一學期用２次」一文，看到最後一段時深有同感。我自己也是喜歡紙本閱讀的學生，也同樣認為３...

平衡健保與自費醫療 莫步南韓後塵

看到昨天聯合報的「陽光行動」專題有關健保與自費醫療的報導，心中有戚戚焉。俗話說「健康無價」，但其實是「健康有價」，而且是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。