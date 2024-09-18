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平衡健保與自費醫療 莫步南韓後塵

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學前校長、全球品牌創新永續協會理事長（台北市）

看到昨天聯合報的「陽光行動」專題有關健保與自費醫療的報導，心中有戚戚焉。俗話說「健康無價」，但其實是「健康有價」，而且是貴森森。全民健保的實施在台灣已有近卅年的歷史，它的設立初衷是為了讓所有民眾都能享有基本的醫療服務。但近年來自費醫療的比重正在不斷增加，讓民眾看病都大傷荷包。

導致自費醫療比重上升的主要原因包括：健保審核和給付速度緩慢，使得許多新的治療方式和藥物無法及時納入健保，成為自費項目；健保給付標準嚴苛；新醫術和醫療成本增加；以及醫療院所為了彌補健保給付的不足，積極推銷自費醫療項目，這也推高了自費醫療的比重。

自費醫療的增加對於患者和家庭而言是一個沉重的負擔，尤其是對於長期治療的患者來說。例如癌症患者，有時自費治療的費用高達數百萬元，高昂的自費醫療費用讓許多家庭面臨經濟困境，甚至出現「因病致貧」的情況，拖垮了家庭經濟，這是許多患者面臨的現實困境。

自費醫療也引發了醫病關係的緊張，一方面，醫師在推薦自費項目時，往往基於患者的病情需要；但另一方面，由於資訊的不對等和溝通時間的不足，患者及家屬可能會懷疑醫師的建議，認為是為了賺取自費項目的利益。病友團體指出，如果能落實「醫病共享決策」和「第三方諮詢」，加強溝通，讓患者充分了解自費項目的必要性及療效，或可減少這些誤會。

最近南韓的醫療體系危機給台灣提供了一個警示，由於給付過低及醫療糾紛刑事化，南韓醫院大量推銷自費醫療，導致醫師紛紛轉向醫美等高收益的領域，造成醫療體系的惡化。這使得南韓的醫師罷工成為社會集體惡夢，給政府和醫療體系帶來了巨大壓力。台灣的情況雖未到如此嚴重的地步，但也值得警惕，健保給付過低、自費醫療比重增加和醫師護士人力的不足，會對台灣的醫療體系產生類似的影響。

為了避免走向南韓的後塵，政府需要積極尋找解決辦法。首先應加速健保給付的審核流程，讓新藥、新醫材更快納入健保範圍，減少患者的自費壓力。其次，政府應該考慮適度調整健保保費，提高健保給醫院的合理給付，確保健保的永續發展。

此外，落實大病才跑醫學中心，小病看診所或地區醫院的分級，讓大醫院更有時間照顧重症病人，更有時間和病患及家屬溝通，減少醫病資訊落差，讓患者充分了解自費項目的必要性。

全民健保是台灣全民健康的重要保障，如何在保障基本醫療的前提下，平衡自費醫療和健保給付，讓老百姓生病時不要「因病而貧」或「因貧而亡」，這就是需要政府和社會共同關注和解決的全民健康的最重要課題。

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