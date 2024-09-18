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不應放棄紙本教學

聯合報／ 黃義勝／大學生（台中市）

我是大三生，拜讀十六日「生生平板 一學期用２次」一文，看到最後一段時深有同感。我自己也是喜歡紙本閱讀的學生，也同樣認為３Ｃ產品只能是輔助。在這個資訊爆炸的時代，許多人認為不需要買紙本書，只需要用平板就可以上課了，這種想法當然是錯的。

以我就讀的大學為例，身邊的人似乎都覺得網路發達，沒必要購買紙本書籍，浪費錢、浪費紙張，且「不愛護地球」，但他們似乎沒有發現紙本閱讀的好處。紙本閱讀可以讓學生更專注；如果是用平板閱讀，學生就很可能會滑到其他頁面，不會專心。

使用平板教學很難讓學生認真學習，就像文章中提到「許多同學一拿到平板就開始連線上網、看ＹＴ影片，並沒有按照老師的指令去操作」，所以如果放棄紙本教學，學生程度會大幅降低。

使用平板上課雖然跟得上潮流，卻忽略了教學的本質。什麼是教學的本質？就是要讓學生熱愛學習。教育部不能放棄紙本教學，而應以紙本教學為主，３Ｃ產品為輔，這才是能讓台灣學生更進步的方法。

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