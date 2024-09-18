教部智慧領航 應該把餅做更大

課程之於教育，猶如水之於身體；前瞻、廣袤的課程帶給學生具備職涯工作能力與寬裕性的發展。有鑑於ＡＩ、機器人對人類生活的影響，以及氣候變遷、永續生存的競合因素中，推陳出新的課程亟需年年改善而非十年長期「慢得拉」，快、精、準與適用是推動課程創革的動力與要求！

近日教育部推動「智慧領航計畫」，明年起以二年投入六千八百萬元，推動運用數位科技之「人文與科技」跨域系列課程（經典闡述、演繹創作、在地文化、社會平權、智慧生活、醫療保健、環境永續及數位人文相關創新應用等）；每校（每案）最高四百萬元補助；典範者可高達五百六十萬元。細究之下，約十七至廿餘校可獲補助，僅有不足五分之一學校可獲得，其他學校只好自食其力或喝西北風！

教育部提供之方案，若採競爭型計畫，往往是前廿至卅大學校之囊中物，後段學校則自生自滅，或另謀出路。長期以來，形成強者愈強、弱者愈弱的「優勝劣敗」淘汰現象！對弱勢學校、學生、家長不利，更對社會不利，將如骨牌一一墜倒！誰來救？

建議教育部應將大餅做得更大！而非各單位各行其是，收割小草小餅。計畫應分「基礎型、進階型、卓越型」，讓大家共襄盛舉！智慧的前瞻教育繫於此！幸甚！亦希冀其他類型計畫也能放眼大眾，而非獨鍾少數菁英。