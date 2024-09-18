不准陶侃搬磚 剝奪教學自主權

中秋節剛過完，下周教師節又將到來，不過根據教育團體對中小學教師做的快樂度調查，有三成教師並不快樂，原因包括學生難管教、政策要求太多。

教師自嘲教書是「高危險行業」絕非笑話。一位老師只是要求學生別吵鬧，竟被拿三明治砸得狼狽；一位老師斥責擾亂秩序的學生，就被不良分子跟蹤，嚇得不敢出門。

聯合報日昨報導，雲林縣一所國小學生因沒做功課，老師引「陶侃搬磚」故事罰學生搬磚塊。有家長稱老師罰學生搬磚塊，害小朋友哭哭啼啼；學生搬磚塊上下樓，萬一摔倒怎麼辦？譴責老師如繼續留下「太沒天理了」。家長責怪老師不該罰學生搬磚塊，但家長知道孩子為何沒做功課？孩子回到家沒做功課，是老師還是家長的責任？

一位老師在聯絡簿上寫道：「貴子弟上課常打瞌睡，作業也沒寫，請家長多予留意並指導。」第二天家長到學校，先用三字經問候老師，然後說：「恁爸就是不會教，才把囝仔送來學校給妳教，怎麼反而要我教？」

家長因為沒空或不會教，所以要老師幫忙教、同時管教，老師當然得從最基本的生活常規及班級經營開始做起，要求寫作業、守秩序，是培養學生認真學習與自我負責態度的初步。

教育是循序漸進的，必須在小孩啟蒙階段，也就是最易接受引導的時期，教導其正確觀念和良好行為，正確觀念建立了，行為就不會偏差。錯過童蒙這個黃金期，一旦偏差觀念、乖張脫序的行為養成，再要矯正就難了！

老師仿效「陶侃搬磚」要求學生搬磚塊，是要學生從勞動中「自我惕勵」，學習負責任、盡本分，完成老師交代的作業。如果連這樣的提醒與教導也要被究責懲處，還有老師願意為學生多付出嗎？

教育宗旨除知識傳授外，更重視人格和品德教育的養成。只要求老師善待學生，卻不要求學生尊重老師、聽從管教，顯得偏頗。話說回來，若學生因沒做功課被罰搬磚塊是「受教權被剝奪」，那麼老師仿「陶侃搬磚」寓教於行卻被狠批，不也是「教學自主權被剝奪」？