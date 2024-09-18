科技．人文聯合講座／大學教育體制的新挑戰

因緣際會參與由ＩＦＬＡ（世界景觀建築師聯盟）的專業教育認證，包括國內、大陸、港澳、日韓等大學專業教育的檢討。除了全球頂尖大學外，諸多國家之大學均同時面臨幾個共通挑戰：

少子化：衝擊著招生，尤其是私立大學未獲政府補助，必須自覓財源，而生源又涉及各國或地方政府對個別教育體制之規範，如不同學制是否可跨國界申請認可。

智慧化：包括ChatGPT之興起，如何引導學生善用高科技資訊工具，但又必須在學術倫理上對表象議題背後之論述、是非與正義有自我識別之自主力與客觀性。

資本化：今日全球化快速進化中，資本化對「價值觀」已非昔日之「一分耕耘一分收穫」。社會多元複雜發展，加上不同專業在產值與人力報酬回饋上之落差，亦導致年輕學子也養成投資報酬率之務實觀。尤其當快速回報之特定產業超越傳統需長期深耕培育路徑，亦誘導了許多年輕人選擇不再自我投資於學術知識之深造。

平庸化：追求卓越與完美，在今日社會氛圍中漸趨「不務實」之標竿設定，主因為追求金字塔端之成就，已非今日普羅社會價值觀。自各國之政治變遷格局中，許多投機式與捷徑式之操作，實大大影響著年輕人對自我生涯規畫設定趨同趨平。

地方化：此實為相當諷刺之現象，原本「全球化」風潮早已席捲全球，唯也因諸多因素，在地理區位、種族文化、風土資源與人力資源…上之鴻溝，即便聯合國及各先進國家均倡議合作、平衡、正義、互助…但現實之競爭力仍朝兩個極端發展。當諸多地域未因全球化受惠反受害時，也讓另一股力量引回「地方化」之定著限制。

面對充滿挑戰不定性之未來，上述這些共通現象已經逐步成為大學校長與教育界討論省思「教育」體制該如何重新定位？

香港高科院（是一所非被認定政府聘用人員標竿）的職業人才培育學校。其校長卻自我定位為：不必和大家擠入全球大學排名，但期培育出一畢業即可與產業無縫接軌的學生。並強調「應用型研究」與「產業結盟」之多向度多光譜跨界合作；也拋開師資必全為專任研究型框架，導入具專業務實經驗型「兼任師資」群來串聯調整傳統研究型學術教師之光譜配比。

務實之治理架構，強調對「社會實踐」「民生福祉」之貢獻互動，並以有彈性之學程來接軌快速之社會變遷，而其培育出來之學生得以為業界接納，立即上路，並保持另類落地之自信與榮耀感。

當許多大學教授為了學校排名、升等而落入無止境之頂尖期刊論文發表循環桎梏中；另一端，有一群師生未必被認可為卓越亮眼，但他們刻正為社會基層人力資源作基礎培力，一步一腳印紮根落地時，誰才會是未來世界的影響者？

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）