四郎不再探母…為何陸對賴堅壁清野

除了疫情期間，過去三十年來幾乎年年來台灣演出的大陸國家京劇院，在兩岸關係詭譎混沌情況下，竟於原訂演出日期前不到一個月，因「大陸手續趕辦不及」取消演出，背後政治意涵不容輕忽。

大陸國家京劇院是大陸最知名的京劇團，明年即將慶祝成立七十周年，首任院長即為大名鼎鼎的京劇藝術大師梅蘭芳。中京院去年在頭牌黃金組合于魁智與李勝素率領下，八十位團員浩浩蕩蕩第廿四次來台，於台北國家戲劇院連演六場，是疫情結束後第一個專案申請來台的大陸劇團，剛好距離首次登台屆滿三十周年。在于魁智與李勝素兩人口中，「最懂戲」的台灣京劇觀眾既嚴苛又包容，擁有世界第一流鑑賞水準。

過去卅年來，大陸國家京劇院曾經因為ＳＡＲＳ與COVID-19兩度取消訪台演出，如今因為兩岸政治病毒從中作梗，行之有年的來台演出傳統可能成為絕響！

根據主辦單位說法，問題並非出在台灣方面的兩岸或文化部門，來台手續皆已經辦妥無誤，大陸國家京劇院取得入台證件後，循例向中共有關部門提出申請，不料反而被自己人打回票。此次在台六場演出的門票早早開始對外販售，主辦單位一個月前還舉辦媒體茶會公布演出劇碼，可見前述說法信而有徵。讓人費解的是，北京當局為何突然擋駕？去年可以來，今年反而不給來？

二○一六年六月十四日於台北國家戲劇院演出《滿江紅》，是大陸國家京劇院第廿次來台的第一場戲，當時前總統蔡英文就職還不到一個月，中國官媒報導還引為「文化超越政治阻隔」例證，接下來連續三年民進黨執政期間也沒有輕言放棄演出機會，直到二○二○年三月才被新冠肺炎疫情打斷。顯然癥結不在民進黨執政，重點恐在總統不同人；賴清德總統或讓北京當局有了不同想法？

兩岸關係陷入敵意螺旋，藝文團體演出交流是少數僅存的善意互動，更何況京劇觀眾群明顯孺慕中華傳統文化，在台演出有利鞏固兩岸心靈連結。如果連大陸國家京劇院都被下達禁足令，是否代表北京當局準備對賴清德政府祭出堅壁清野戰術，連京劇團都不放過？後續發展不得不讓人憂心忡忡。

此次大陸國家京劇院原訂演出劇碼有骨子老戲《四郎探母》，故事描述戰爭造成骨肉分離，遼國駙馬楊四郎思念家人故土，冒死寅夜趕路，返回宋營探訪高齡老母。昔日兩岸阻隔時代，聽說不少來台老兵每回看到〈見娘〉一幕演到楊四郎跪在佘太君面前時，莫不痛哭流涕。十分可惜，如今演出取消，四郎這次無法探母了！