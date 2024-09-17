詩意不該煙霧瀰漫 不過全民烤肉節

中秋節月圓人團圓，前幾天晚上開始，巷弄中已有幾家在烤肉，各式燒烤味道撲鼻，煤炭和煙硝味充斥，清新的空氣變得汙濁，讓人感到窒息。中秋節在商人刻意炒作下，早已變成「全民烤肉節」，家戶成了肉品大食客，賣場多售出幾百噸的肉類、海鮮，可見這項全民運動帶動了多少商機。商家大賺其財，卻把烏煙瘴氣留給民眾。

幾十年來，政府不斷宣導愛地球，透過綠色環保的觀念，讓居住環境回歸純淨自然。從「別讓嫦娥笑我們髒」到「環保愛家園」；由「垃圾不落地」到「留下美好回憶，帶走一紙一屑」，還有人提倡「中秋節，我家不烤肉」，似乎成效不彰。

人們的公德心無法與日俱進，總在烤肉活動結束後留下滿地的垃圾和炮屑，堆積在風景區或公園裡，勞動清潔隊員清理，將自己的快樂建築在別人的痛苦上，絕非現代公民應有的素養。

月涼如水，到處舉辦慶祝活動，有許多人無法享受秋節的溫馨。如值勤公務的軍警、運輸、消防等特殊職務，犧牲假期為民服務，深深令人敬佩；另有貧困清寒的家庭、身體傷殘的病患及遭遇災難苦痛的民眾，感懷「每逢佳節倍思親」的悲哀，讓人同情和不捨。

詩意的中秋，喝酒誤事者多，酒後肇事也多。燃放炮竹，令人飽受虛驚，騎車或行走路上，隨時有無名鞭炮竄來，釀成不少驚險：更易造成祝融之災，危害身家生命。

秋分節氣剛過，充滿詩意的日子不該煙霧瀰漫。雖然過去有人說，烤肉排碳量占不到全國排放量的百分之○點○○二；姑不論數據是否確實，烤肉「能省則省」，或到餐廳享用以減少空氣汙染，倒是個良善的建議。

明月當頭，本該是個安祥的時刻，不一定要烤肉；何妨品茗小酌，品嘗月餅文旦，親友聊天敘舊，靜心享受溫馨氣氛，不也挺詩情畫意的？何必被商人牽著鼻子走呢？