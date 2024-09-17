別讓后羿嫦娥之憾 成了大家的遺憾

今天是「江天一色無纖塵，皎皎空中孤月輪」的中秋佳節，也是溫柔敦厚，闔家團圓的美好日子。

中秋節，是廣泛的情人節。如杜甫的〈月夜憶舍弟〉，蘇軾的「但願人長久，千里共嬋娟」，都是懷念弟弟。而詩聖杜甫，在〈今夜鄜州月〉更懷念他的妻兒，還有那「月子彎彎照幾州？幾家歡樂幾家愁，幾家夫婦同羅帳，幾家飄散在他州」的明月千里寄相思，都是極度盼望一家團圓之情，溢於言表。

中秋節，如果能夠一家團圓，那真是人逢喜事精神爽，月到中秋分外明；千江有水千江月，中天月色好「共」看。請看，在客家歌謠中，敘述著：「約郎約到月出時，等郎等到月斜西；不知係妹住山高月出早，抑係郎住山低月出遲？」約會，沒有見到對方，不但沒有怨懟，還憂慮對方是否住的地方太低，月出月落，都沒看到月亮，所以沒來。

啊！是如此的溫柔敦厚，一往情深。真摯的愛，是沒有是非的，簡直是水井裡面談戀愛—多麼深情啊！

這是古往今來，清純少女的真情。但是，也有如日月經天，江河行地，震古鑠今，愛你兩千年的癡情男子，也不遑多讓。

他，就是多情的后羿，為我們帶來了如詩如畫，多姿多彩的中秋佳節。

后羿，雖然幼時缺乏親情照顧，但卻是感情最豐富之人。聽說他五歲時，被父母帶到深山大樹下，最後卻把他拋棄了。一個人在山林裡長大，他很想念父母，沒敢離開深山，盼望父母來找他、照顧他，可是他失望了。一直到了二十歲，他已成為一位名滿天下的神射手，他一箭就可以射到家門前。可惜，他再也沒有見到他的父母，他成為一個真正的棄兒。

他不只是棄兒，還是被拋棄的丈夫。原來，當時十日並出，后羿射下九日之後，解決人民燠熱倒懸之苦。王母娘娘特別送他長生不老的仙藥，后羿捨不得吃，卻被妻子嫦娥在中秋月圓之夜偷吃，竟然直奔月亮而去，再也沒有回來。癡情的后羿，幼時失去父母，長大又失去妻子，一連串的打擊讓他痛不欲生；但他沒有怨懟，兩千年來始終望著月亮，盼望妻子回來。難過的是「我本將心託明月，奈何明月照溝渠？」所以說，中秋節是盼望闔家團圓的日子。

人們似乎都不關心后羿失去妻子的痛苦，卻把嫦娥奔月，編成了如詩如畫的美麗神話，這叫后羿情何以堪？就如李白說的：「白兔搗藥秋復春，嫦娥孤棲與誰鄰？」又如李商隱說她「嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。」嫦娥是真的後悔偷吃了靈藥，在這皓月千里之際，是多麼地想回人間，只是滄海月明珠有淚，心中苦楚有誰知？

原來，后羿與嫦娥所美化的中秋節，是溫馨家庭的教科書。他們此時相望不相聞，願逐月華流照君。千百年來，中秋明月，始終扮演著感情的天使，好像暗示大家要珍惜現有的幸福，可別另闢蹊徑，不要讓后羿與嫦娥的遺憾，又成了大家的遺憾。

仰望碧空，看那多情只有中秋月，年年散發清光，只有相隨無別離。卻是暫滿還虧，待得團圓是幾時？何不掌握這中秋佳節，與家人團圓共享天倫，別讓親人又「思君如明月，夜夜減清輝」啊！