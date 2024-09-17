樂於當棋子 也須控管風險

「二○二四年地緣政治高峰論壇」最近在台北舉行，邀請新加坡前駐聯合國大使馬凱碩擔任主題演講人，他提醒台灣 「如推動台獨，國際社會極可能往中國靠攏，這就是地緣政治的現實」。他還提示「如川普勝選，台灣當棋子，很可能被輕易犧牲」。

其實台灣早就被稱為「棋子」。「棋子」在國際間尚無標準的定義，有人說棋子就是沒有戰略中心思想，只要聽話就好。蔡前總統被問及「對台灣被稱為棋子有何看法」時說：「很多人說我們是別人的棋子，你不要忘了我們也是棋手，順勢而為嘛！」台灣有一首抒情流行歌曲名叫「棋子」，其歌詞描述棋子處境如下：「我像是一顆棋子，進退任由你決定。我像是一顆棋子，來去由你決定。起手無回你從不猶豫，我受控在你的手裡」。

至於台灣的「棋子」稱號是怎樣產生的呢？民國一○五年蔡英文當選總統，不承認九二共識，使兩岸官方交流失去政治基礎，亦使台灣失去了十個邦交國，台海也搞得兵凶戰危。

此時美國朝野全力抗中，台美雙方目標正好契合而連結，台灣從此樂於做一個棋子。此時又逢俄烏戰爭爆發，雙方因戰略相倚而建立了「合作無上限」的關係。我們做棋子卻不能宿命，必須自己做好風險管控。

賴總統上任後倡議兩岸互不隸屬，並挑戰聯合國二七五八號決議。另在接受媒體專訪時，將大陸應收復清朝璦琿條約失土與大陸要奪台這兩個不同命題事件作類比，引發俄國發言人的無禮抨擊，我外交部卻未回應。國際關係講求實力，主要是看軍事力、科技力及經貿力，近年來中共在這三力上的增長快速。美國盟邦對是否加入挺台各有其利益考量，操作聯合國二七五八號決議文不涉台，目前只有極少數國家在國會推動，但中共反作用力的風險如何？國安單位宜先評估。美國意圖助台倡議二七五八號決議文不涉台，搞「台灣地位未定論」；不過即使能有些進展，但台灣希望的「國家定位及國際空間」，若無中國大陸的認同能實現嗎？

國安團隊關上兩岸協商大門，卻只靠「棋手」奔走降溫，這樣將會逐漸缺乏成熟穩健的國際視野及談判歷練，也可能無法保持敏感度並掌握先機。