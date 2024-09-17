秋節傳情 真愛永不嫌晚

一年一度的中秋佳節，許多人會回到家中祭祖、吃團圓飯、夜晚賞月。在皓月中令人興嘆，在不甚平靜的世道中，對許多人來說，能夠闔家團圓，是多麼不易的福分。相對於后羿射殺九個太陽、嫦娥偷了仙藥而奔月的美麗傳說，在網路盛行的今日，社會的聯結方式多以「即時回覆訊息」與「上網搜尋解決」呈現；人際關係如此，男女情愛也不例外，人與人之間面對面的交談與耐心等待，已愈來愈不可得。

回顧在網路尚未出現的一九八○年代，那時的年輕人是如何追求心儀對象？他們又如何用「寫情書」來傳達手感愛情的溫度？在台灣年輕人不婚不生的趨勢下，崇尚人與人之間深刻連結的「愛情追求」與「家庭組成」，其實是重要課題。為此，一次別開生面的毛筆情書展在大學圖書館展開，透過一封封書寫工整的毛筆情書，見證了四十年前的愛情追求，形式上雖然不同，但真愛卻可以跨越不同世代。

此次展覽的五十封毛筆情書，是一位經歷一九八四年政大校園「六三水災」老校友的故事，敘述他當年如何愛屋及烏，冒險泅水運送物資給宿舍中受困的女同學們。更在「無心插柳」中讓女方受到壓力，點頭接受追求。主人翁後來又以「模擬約會」鼓勵大學校際約會交往，甚至帶著學生連續三年進行「環保愛地球、跨年零垃圾」等教學活動。

這位當年帶著年輕世代追求愛情與傳遞環保大愛的老教授，此次更透過毛筆情書展，以身示範當年是如何在多次被拒絕中鍥而不捨，熬夜完成手寫文字與插畫等數十封毛筆宣紙長信，以打動對方。四十年後的今日，這些塵封箱底的毛筆情書，首度展出在人們面前，訴說那個遙遠年代的年輕人，是如何用手感溫度來傳達對愛情、學業、婚姻、工作與人生的憧憬。

在中秋節前夕，這個「穿越時空的愛情觀：一九八○年代毛筆情書展」，短短五天吸引了無數不同世代觀眾，甚至有年輕的外籍學生，看到這些老情書後感動的說：「只要有一封這樣的毛筆情書，我就願意立刻跟他交往！」看得出年輕世代對於類似情書求而不可得的嚮往。展覽期間除備有愛情卡與年輕人的愛情告白牆，也有策展人現場用毛筆書寫卡片等活動，吸引許多年輕人來索取。

這個活動雖已落幕，但喚起年長世代當年寫情書的美好記憶，也鼓舞年輕世代，即使身處網路世界，追求真愛永不嫌晚，值得勇敢跨出去。