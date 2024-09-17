透過軍援能防止戰爭爆發？

十月一日即將卸任的北約秘書長史托騰柏格表示，因為擔心與俄羅斯的緊張關係升高，北約不願在俄國發動全面入侵前提供基輔所要求的武器；但「既然我們現在可以軍援烏克蘭，那麼我們本可以透過軍援防止戰爭爆發」，這應是他離任前最後感想之一。但講得有沒道理？而烏克蘭的情況常被類比於台灣，他的話也值得我們反思。

首先，烏克蘭的軍事建設與北約的軍援，最遲在俄烏戰爭全面爆發七年前就已積極進行。烏國軍費從二○一五年到二○二○年，幾乎是兩倍成長，最後約占該國ＧＤＰ的四％；同時也獲得北約的大力支持，包括經援、國安領域改革以及多項防衛合作協議。

美國最早以地方名義投入安全合作計畫。從一九九三年起，烏克蘭就已成為美國「州夥伴計畫」會員，由加州國民兵與烏軍展開定期交流合作。據紐約時報報導，從歐巴馬時期，美就在武裝和訓練烏軍；二○一五年中情局啟動援烏特戰部隊訓練計畫；二○一六年北約協訓並裝備烏軍特種部隊二千人；二○一九年烏軍成立特戰部隊中心，這是第一個獲得北約認證的非北約單位，能在北約快速反應部隊架構下參與部署，此後烏軍參與多項西方軍事演習。

俄烏戰爭爆發半年前，美烏還共同主導一項軍演，有來自北約的十一個國家參與；美軍甚至提早部署至烏克蘭，先行對烏軍進行訓練。這樣的合作姿態當然是為嚇阻俄羅斯侵略，但很明顯沒有用。

其次，北約各國自相矛盾的態度也讓人看破手腳。以美國為例，為怕被烏拖下水，自俄全面侵烏以來，就持續對烏軍作戰方式進行「微觀管理」，多次拒絕提供烏迫切需要的武器，並限制對烏的軍援以及運用方式，往往數月後才立場鬆動。

最近的例子是，美國曾堅決不讓烏使用美製武器攻擊俄境內目標。如今雖然解禁，但僅限特定地區，也還是不允許使用陸軍戰術導彈系統等遠程打擊武器。本月美國國務卿和英國外交大臣一同前往基輔訪問，看來可能解除此項限制，但這似乎與英國先宣布類似政策更有關。

如此綁手綁腳，就算不讓人聯想起美國在國共內戰時期為迫國府坐上談判桌，限制使用美援武器，也該擔憂在當代瞬息萬變的軍事環境裡，國際援助的不足恃。從北約國家早就開始軍援，戰爭卻仍爆發來看，如果北約提早援烏，那也只是使戰爭更早爆發而已。

由烏克蘭所受待遇與北約秘書長言論反思台海，烏克蘭已經打得這麼慘了，烏與北約間的合作又遠比美台合作更緊密，北約秘書長卻只是想透過「軍援」防止戰爭爆發，意思很清楚是不會幫忙打仗。此外，史氏又指出「要結束這場戰爭，必須在某個階段再次與俄羅斯對話，但這必須基於烏克蘭的實力」；這至少暗示台海若真無法避免打仗，賴政府除了要拖長備戰時間外，剛提出的二○二五年政府總預算案，國防支出「僅」占ＧＤＰ約二點四五％，恐怕遠遠不夠。