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生生平板 一學期用2次

聯合報／ 林品辰／小學生（台北市）

我是小六生，日前看到聯合報報導「生生有平板」，偏鄉學校開機率偏低的問題，事實上，不只偏鄉學校開機率低，即使我就讀台北市的國小，也不是每堂課都是生生有平板。政策口號雖然很響亮，出發點也很好，但真正效果有多少？我有三點觀察想提出來討論：

一、許多學校雖然盡量執行政府政策，但老師也不會讓我們每節課都使用平板上課。我就讀的國小，只有像英文等少數課堂才會使用平板，而且每個學期才使用一、二次，雖然生生有平板，但不是「課課有平板」。

二、報導中有提到專家意見，可能連偏鄉老師都不太會操作３Ｃ產品，何況是要運用在課堂上；３Ｃ產品的重點是教學互動，老師也要有一定的課程設計能力，才能發揮教學效果。

三、真實課堂上，許多同學一拿到平板就開始連線上網、看ＹＴ影片，並沒有按照老師的指令去操作，平板雖然很炫，卻可能分散同學注意力而無法專心上課，甚至回家還想繼續玩遊戲。

我的結論是，使用平板上課看起來很方便，課堂中卻有不少有待改進的地方。我認為讀書還是要靠真實的課本和筆記，一筆一筆扎實地去練習，３Ｃ產品只是輔助工具，千萬不可以本末倒置。

偏鄉學校 生生有平板

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