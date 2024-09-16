學童沒鮮奶 媒宣費再多也枉然

說好開學後讓學童喝鮮奶，怎麼開學都已經兩周了，學童還是沒有喝到鮮奶，叫學校和老師如何跟小學生們交代？

七月初農業部與教育部就釋出國小學童開學後每周喝兩次鮮奶的訊息，經過兩個月的規畫作業，如今學童喝鮮奶的問題仍無法解決，到底發生了什麼事？

農業部與教育部規畫與執行能力根本不及格。一個對兩部會都能加分的好政策，因政策執行延遲，讓兩部會顏面無光，實在對不起一百多萬小學童們。如果在九月底前學童還是喝不到鮮奶，相關人員年終考績全打丙等應該也是剛好而已。

農業部明年編列一點四億元「中央政府媒體政策及業務宣導費」，教育部也編了一點三億元，分別高居中央媒宣費用的第三及第五名。但兩部會連自己開出的政策支票都無法兌現，真不知編列這麼多媒宣費用要做什麼？純粹是編一四五○的費用嗎？

讓學童喝鮮奶真的有那麼難嗎？問題癥結在哪裡？為何兩部會不開誠布公？或許在學者專家、銷售行家、學校行政等集思廣益下，找到迎刃而解的好方法；至少也可以讓學童、家長、老師、學校及社會關心人士知道困難點，進而體諒。

當學生、家長、老師、學校想了解政策實施情況卻什麼都不能知道，兩部會遭責難是當然的事。難道是要兩部會挨罵時，動用宣導費辯護嗎？兩部會如此的效能，又編列如此高的宣導費，真的讓人很難認同。