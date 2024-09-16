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學童沒鮮奶 媒宣費再多也枉然

聯合報／ 鐘重發／退休教師（彰縣北斗）

說好開學後讓學童喝鮮奶，怎麼開學都已經兩周了，學童還是沒有喝到鮮奶，叫學校和老師如何跟小學生們交代？

七月初農業部教育部就釋出國小學童開學後每周喝兩次鮮奶的訊息，經過兩個月的規畫作業，如今學童喝鮮奶的問題仍無法解決，到底發生了什麼事？

農業部與教育部規畫與執行能力根本不及格。一個對兩部會都能加分的好政策，因政策執行延遲，讓兩部會顏面無光，實在對不起一百多萬小學童們。如果在九月底前學童還是喝不到鮮奶，相關人員年終考績全打丙等應該也是剛好而已。

農業部明年編列一點四億元「中央政府媒體政策及業務宣導費」，教育部也編了一點三億元，分別高居中央媒宣費用的第三及第五名。但兩部會連自己開出的政策支票都無法兌現，真不知編列這麼多媒宣費用要做什麼？純粹是編一四五○的費用嗎？

讓學童喝鮮奶真的有那麼難嗎？問題癥結在哪裡？為何兩部會不開誠布公？或許在學者專家、銷售行家、學校行政等集思廣益下，找到迎刃而解的好方法；至少也可以讓學童、家長、老師、學校及社會關心人士知道困難點，進而體諒。

當學生、家長、老師、學校想了解政策實施情況卻什麼都不能知道，兩部會遭責難是當然的事。難道是要兩部會挨罵時，動用宣導費辯護嗎？兩部會如此的效能，又編列如此高的宣導費，真的讓人很難認同。

小學生 教育部 農業部

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