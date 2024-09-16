與99%日人無關…誰決定日本首相？

日本的執政黨自民黨正在選總裁（黨主席），預定九月廿七日選出，最快在十月初通過眾、參兩院的投票，讓自民黨新總裁成為新首相。不過選舉氣氛很冷，走在東京街頭的筆者，感覺不出一絲絲像台灣選總統的「大選」的氣氛，因為九成九以上的日本國民無法參加這場國家領導人的選舉。

只有一種時候，日本人才會「感覺到」自己選出了首相，那就是眾院改選大變天，國會出現明顯新多數，然後既存的多數黨領袖順利成為首相的時候。諷刺的是，這在戰後日本政治史上只出現過一次。也就是說，日本選民幾乎決定不了日本的首相。

這次也一樣。決定日本首相（事實上是三年任期的自民黨總裁）的票只有三六七個自民黨國會議員加上同數（三六七）的黨員黨友票。第一輪投票沒有候選人過半數的話，則由第一輪投票的前兩名進行第二輪投票。第二輪投票的國會議員票依然是一人一票（三六七票），黨員黨友票則剩下一自治體一票（四十七票）；所以，在九名候選人登記競選的情況下，因為登記參選至少需要廿名議員的連署，議員票已然分散，第一輪幾乎不可能有任何人過半數，第二輪投票勢在必行。

既然非得投到第二輪不可，那麼也意味著「比較」接近民意的第一輪黨員黨友票的意義遭無限弱化。也就是說，歸根究柢，決定自民黨總裁─日本首相的人，仍然是永田町的住民（國會議員）而非日本國民。這是戰後日本民主主義以及政黨政治明顯的破綻，我們不用多費唇舌，總有一天日本人非得尋求包括「修憲」（例如實質意義的首相直選）在內的解決之道不可，否則難以永續。

故事必須從八月十四日說起。現任首相岸田文雄「提前」宣布九月底黨總裁任期屆滿之後，不再競選連任。在此之前，大家只知道岸田有可能不連任總裁，但是沒人料到宣布得這麼早。包括長期的首相熱門人選石破茂（已報名參選）都還帶團在台灣訪問，完全沒料到八月十四日就會出現歷史轉折。另外，自民黨右派也對岸田在「終戰」七十九周年的前一天發表退位聲明感到不滿，認為模糊了每年預定於八月十五日舉行的終戰紀念儀式，以及對於戰爭中戰歿的軍人、家屬和國民缺乏敬意。無論如何，岸田的政治決定，使得日本政治至少得出現一個半月以上的空白期。

岸田的政治決定，讓群雄群雌紛紛表態參與逐鹿。首先，由於岸田提前表態退出，使得身處內閣之中的現任大臣以及核心黨職（幹事長等）們，不用背負挑戰現任長官（首相、總裁）的道德風險，容易參選；這包括了現任官房長官林芳正、外務大臣上川陽子、經濟安保大臣高市早苗、數位大臣河野太郎、黨幹事長茂木敏充。另外，岸田主導的有名無實的「派閥解體」也藉機發酵，標榜「無派閥」的新世代選項小林鷹之（四十九歲）和小泉進次郎（四十三歲）也強勢參戰。

史無前例的九人大混戰，看來混沌，卻異常清晰。石破茂如果沒有辦法在第一輪就結束比賽的話，第二輪勝出的可能性極微；因此石破茂之外，進入第二輪的人就是下一任的自民黨總裁，同時也將是日本首相。這個人已經呼之欲出，讓我們拭目以待。