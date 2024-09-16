海豹部隊援台3可能任務

英國金融時報十一日引述知情人士報導，二○一一年突襲擊斃凱達恐怖組織首腦賓拉丹的美國海軍特種部隊「海豹部隊」第六小隊，近一年多來在維吉尼亞州祕密受訓，以因應中國大陸可能侵台。

海豹部隊第六小隊也就是「美國海軍特種作戰發展組」。是在一九七九年伊朗人質危機時執行「鷹爪計畫」失敗後，美國海軍有感於需要一支能全天候執行反恐及特定任務的部隊而成立的。該報導說，此一密訓凸顯美國逐步強化嚇阻，以使北京在侵台前三思，並加緊準備應對大陸國家主席習近平下令共軍發動攻擊或侵台。但是海豹部隊第六小隊屬特種作戰，例如二○一一年突襲擊斃賓拉丹等，說是可以嚇阻北京侵台意圖，必有其特殊的規畫與作為。

海豹部隊第六小隊是美海軍人質救援及反恐的主要兵力，絕不是指派在海灘上一線拿步槍阻擋共軍登陸的傳統部隊。其角色有如美國陸軍的三角洲部隊並與之齊名。因此該小隊的活動高度敏感，任務也屬高度機密。

美國國防部對此僅表示，美軍已為廣泛的突發狀況做好準備和訓練。我國防部對此沒有評論，表示國軍會與友盟國家合作，共同維護區域安全穩定。

雖然五角大廈已派更多常備的特種部隊來台協訓國軍，若說該小隊正規畫可能的台灣相關任務，那也不足為奇。但絕不是正規作戰，也不會投入「全面作戰」（Total War）。

該報導說，習近平已下令，共軍在二○二七年前應有能力以武力奪取台灣，為此共軍正加快現代化。然而，隨著恐怖組織對美國的威脅漸弱，特種部隊已轉而成為美軍與美國情報界加強聚焦針對大陸的生力軍。

我們或可揣測，若海豹部隊第六小隊的主要任務是人質救援及反恐，在中共侵台的想定中，其可能出動執行的任務包括：

一、撤僑：有鑑於美軍在一九七五從美國在西貢的駐越南大使館倉皇撤僑的前例，派出已在維吉尼亞州密訓一年多的海豹部隊第六小隊，應可順利達成任務，安全撤出ＡＩＴ所有人員及美僑。

二、撤出台灣高級官員：回顧美軍在韓戰、越戰等過往歷史中，都可看到不少先例。

三、破壞重要設施：為免某些重要設施（在此不便明講）在中共侵台後落入中共之手，進而強化中共在某方面能掌握全球經濟命脈的實力，可能會派海豹部隊第六小隊先行破壞。也唯有此項作為才能嚇阻北京在侵台前三思。

英國金融時報描述，近一年多來，海豹部隊第六小隊在維吉尼亞州祕密受訓，該小隊將被指派進行美軍最機敏及最艱困任務，已就台海衝突進行規畫和訓練一年多。其最機敏及最艱困任務，除了上述三項想定與假設之外，還會有哪些可能呢？