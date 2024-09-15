星期透視／「抗中」須兼顧台灣社會的脆弱性

賴清德總統上台後，兩岸政策三管齊下，凸顯台灣的獨立自主性：一方面從歷史和法理的角度，鞏固台灣主權的底層建築，就職演說刻意強調一六二四年從台南出發的殖民史，進而以一九九六年民選總統為界，將中華民國台灣以主權國家稱之，欲從歷史的角度建構新台灣的意圖至明，以了結與中華民國的歷史糾葛。接著又自法理面提出新兩國論，改變憲法有關「一國兩區」的主權內涵。

最近民進黨立院黨團打算通過決議，反對聯合國二七五八號決議，以國際參與為名，自國際法層面強化台灣與中國無關的法理基礎。另一方面，刻意選擇意識形態最激烈的深綠人士，推動思想改造。根據綠媒說法，任命顧立雄擔任國防部長，目的在改革「觀念陳舊、與社會脫節」的軍方。看來文教和軍隊的本土化，應是新政府施政重點。

面對此一局勢，中共反應強烈，國台辦稱賴清德「台獨自白」，中共國防部長長董軍在香格里拉會議上稱，賴清德「赤裸裸的暴露出謀獨的圖謀與野心，對待台獨武裝就像甕中捉鱉」，中共駐法大使盧沙野稱「台灣政權是中國版圖中的叛亂政權」。對方聲色俱厲，但執政者聽之藐藐，日昨陸委會主委呼應賴清德競選期間說法，強調「接受九二共識就是接受統一」，至此，以和平的方式處理兩岸紛爭已無可能，政府延長役期、大幅增加國防預算、加強武器購置，準備對撞。

政府的強力抗中不是沒有依據，近年陸方有關全面備戰的說法，吹皺一池春水！二○二一年，中共宣布「關於深化國防動員體制改革期間暫時調整適用機關法律」的決定，加強暫時動員準備，一年後，各省市開始掛牌成立國防動員辦公室。去年二月，全國人大常委會通過「軍隊戰時調整適用刑事訴訟法部分規定」，為軍法管制作準備；三月，美國前國安副顧問博明和著名記者潘文聯合發文，稱兩會期間習近平四度表明準備打仗，要解放軍將領「敢於打仗」，並大幅增加國防預算七點二％，在不同場合，習不斷鼓吹糧食安全與自給自足。

軍事衝突可能性日增，國際人士首要關切軍費與兵員不足問題。明年國防預算較馬政府時期翻倍，高達六千四百億元，占ＧＤＰ二點四％。去年七月川普任內國安顧問歐布萊恩說，台灣須大幅增加國防開支至ＧＤＰ五％，最近美駐聯合國前大使克拉夫特訪台，不但要求台灣比照波蘭大幅提高軍費，還建議增加常備部隊數量及後備部隊訓練。年底美國大選不論何黨勝出，台灣提升國防經費壓力將與日俱增。

台灣能源九十六％依賴進口，熱能發電占八十％，其中液化氣和媒發電各占四成，然而，液化氣只有八天存量，媒的存量也只有六周。月前，美國智庫國防與民主基金會在台進行兵推，認為中共可能採取蟒蛇戰略，對台進行資訊戰並攻擊基礎設施，阻絕糧食和能源進口。

前不久，立委陳永康仿美國制度，推動制定國家安全戰略法，強調部會協調與社會韌性。日籍學者松村昌廣直言此乃民進黨的軟肋，日本各部會協調應對危機行之有年，台灣欠缺這種建立民防之積木。

賴政府不願為和平找尋出路，兩岸軍事對決態勢似已無可逆轉，然而，台灣社會整體的脆弱性也顯而易見，社會韌性不是在總統府成立一個空殼委員會就算了事！