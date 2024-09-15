大屋頂下／璦琿條約不同於馬關條約 台灣地位未定論死灰復燃

賴清德日前在電視專訪中論及璦琿條約的相關談話引發議論，留下許多可待商榷之處。

賴清德說，中國想要拿下台灣，不是為領土完整，否則為何不去收回當年璦琿條約被俄羅斯侵占的領土？

其實，就法理上及事實上說，中華民國在一九四五年贏得對日抗戰後就「光復／拿回」了台灣。當時的中華民國，是世界上唯一無二的「中國」，不會有第二種解釋。因此，如今已無「中國想要拿下台灣」的命題，因為，一九四五年的中國，即中華民國，已經光復、拿回了台灣。

亦因此，中華民國（中國）因抗戰勝利廢除馬關條約而「光復／拿回」了台灣，這與賴清德說中共未能「收回」璦琿條約失地，完全是不同的命題，一碼歸一碼。

除非賴清德要否定「台灣於一九四五年光復於中華民國（中國）」的法理與史實。

中華民國（中國）光復台灣，這已是法理及事實上的定論。賴清德說的「中國想要拿下台灣」，指的應是「中華人民共和國要侵併中華民國或台灣」，但他不能主張「中國（中華民國）不曾光復台灣」。如果「中華民國（中國）不曾光復台灣」，賴清德今日怎麼出任中華民國總統？

賴清德的思考是：「中國」就是中華人民共和國，因此台灣（中華民國）必須切斷與「中國」（中華人民共和國）的聯結，始能跳脫「中國」要侵併台灣（中華民國）的羅網。

賴清德的此一思考，是想推翻「台灣於一九四五年光復於中華民國（中國）」的法理與事實。只要中華民國（台灣）斬斷與「中國」的聯結，中共就不能對台灣提出主權主張。也正因此，近日「台灣地位未定論」又死灰復燃，且是以國際地緣政治為本位。

一、主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，賴清德且進一步說「台灣與中國互不相屬」，更稱「這就是台獨的定義」。此中潛藏的國際意涵，可謂直接推翻了美中「建交公報」所稱，「美國認識到，在台灣海峽兩邊的中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分」。這是在為美國解套，因為台灣方面不認了。

二、推進「聯合國二七五八號決議」的再解釋，主張該決議並未處理台灣地位問題。這是在為國際地緣政治鬥爭開路。

一目了然。這套內外兩路並進的論述體系顯然是「國際地緣政治本位」，而絕非「台灣本位／中華民國本位」。若把這種情勢推到極致與窮盡，則「中華民國」就站不住腳。因為，台灣地位未定。

其實，台灣地位未定論本是台獨理論的主要體系之一，以「中華民國是外來政權」為主體論述。亦即要將台灣地位交付國際處分，而拒絕接受台灣屬於中華民國。

但是，最近幾年，民進黨在「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務」及「中華民國台灣」的論述架構下，對台灣地位未定論的操作曾有變化。

例如，二○二○年賴清德與陳儀深出席「舊金山合約」與「台北合約」七十周年紀念，對「台灣地位未定論」的歸納結論是：台灣主權不屬於中華人民共和國。

此處的潛台詞應當是：因為中華人民共和國是「中國」，所以「台灣」主權不屬於「中國」。

賴陳二人是在偷換命題。將台灣地位未定論，從「台灣主權不屬於中華民國」的台獨命題，偷換成了「台灣主權不屬於中華人民共和國」的反中命題。

幾天後，陳儀深赴立法院備詢，又被問到台灣地位定否？他答說，他從未說過「台灣地位到現在未定」，這是誤解；他接著說，台灣地位「曾經未定，但現在已定」。他只是未說出「定於中華民國」。

從上述這段插曲可知，在中華民國執政已進入第五屆的民進黨已知，不能再主張「台灣主權不屬於中華民國」的未定論，而只能主張「台灣主權不屬於中華人民共和國」。

就國家戰略層次言，台灣地位未定論從「曾經未定」走到「現在已定」，這應當是一個明智合理的轉折。

然而，如今突又死灰復燃的「台灣地位未定論」在「兩國互不隸屬」及「聯合國二七五八號決議再解釋」內外兩路並進之下，儼然又走了回頭路。

也就是：「台灣地位曾經未定，現在未定，且未來也未定。」

數十年來，自黨外時代至民進黨的兩岸論述幾經轉折，從中華民國是外來政權，到台獨黨綱、台灣前途決議文、正常國家決議文、依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務、中華民國台灣、互不隸屬論……，可謂九彎十八拐。這一切的曲折，可謂就是這隻無頭蒼蠅「台灣地位未定論」的曲折。不能定於台獨，不能定於正名制憲，也不能定於中華民國憲法，不能定於中華民國。

其實，一直到陳儀深說出「台灣地位曾經未定，但現在已定」，這應當就是「台灣地位未定論」可以翻篇的時候了。到此已可止步。

因為，綜上所論，台灣地位在法理及事實上的脊梁架構就是「台灣於一九四五年光復於中華民國（中國）」。這雖然是台灣的政治負荷與承擔，但更是台灣安身立命的主要憑藉。如果台灣要摧毀這脊梁架構，而想跟著「二七五八號決議再解釋」回頭去搞什麼「台灣地位未定論」，一方面主張「台灣人不是中國人」，另一方面否定「台灣是中華民國（中國）光復的國土」，那是捨近求遠、捨本逐末，那也必是自毀長城，自掘墳墓。

因為，如前所述，在二七五八號決議再解釋下的台灣地位未定論，是「國際地緣政治本位」，而不是「台灣本位／中華民國本位」。

在現今如此凶險萬狀的世局及兩岸關係中，台灣地位必須定錨於中華民國，而不能再回頭走向「台灣地位未定論」。台灣若失此定位，在法理及現實上對外對內皆不能存活。

因為，台灣是在一九四五年由中華民國（中國）光復的國土。

賴清德說，「中國要拿下台灣，不是因為哪一個人，哪一個黨」，此話避重就輕，似是而非。

因為，台灣若依據「中華民國（中國）在一九四五年光復台灣」的脊梁架構來面對兩岸關係，兩岸就有可能和平競合；但若賴清德及民進黨要摧毀此一脊梁，而回頭主張「台灣地位未定論」，兩岸就必是危機四伏，也必更加挑激「中國要拿下台灣」的意志。

兩岸關係凶險到今日地步，難道真的不是正因賴清德你一人？不是正因民進黨你一黨嗎？

台灣地位已定。定錨中華民國，共構兩岸和平競合。