海基會是溫暖服務民眾的「冰宮」

前幾年，疫情剛爆發，有天深夜接到電話，一個父親泣不成聲，說老婆和幼子排上中國武漢的返台包機，終於能回家了。

那陣子，海基會一群同仁，忙著聯繫、安排國人搭機返台，電話應接不暇，每天忙到深夜。

有一天，一個從湖北趕往上海的陸配，急著搭機回台，不料證件沒帶齊，被拒於機場之外。電話中哭訴無助，同仁耐心安撫，另一人忙著聯繫幫她找住宿過夜，安排妥當，已經凌晨三點。

隔幾天，一個台灣爸爸跑來海基會，拍桌辱罵同仁，為何他的陸配老婆、小孩還不能回台灣！僧多粥少，同仁只能默默承受。

長官經常勉勵同仁，解決民眾的小事，就是海基會的大事。

這些事，海基會的日常與本分，沒什麼好說的。只是，近日外界質疑嘲諷海基會是沒事幹的「冰宮」，對基層同仁很不公平。

所謂海基會明年預算「暴增」，實際上是調整財務結構，政府補助款比例從五成多提高至七成多，海基會自籌款則減編三千餘萬，所謂「暴增」七千餘萬，並不符實。

至於人事費用增加，所謂平均年收一五七萬，更偏離事實。海基會十餘年來，編制員額、預算員額皆未變動，薪資標準均依照所核定標準執行。

人事費用增長原因：比照公務員調薪之補列與提列、退職準備金依比例提高、勞健保費率提高、員工考績晉級自然增長等。

拿人事經費總額，除以員工人數換算平均薪資，如同每周工作一小時即不算失業，選擇性的標準。

海基會同仁平均年薪確實偏高，約一○五萬至一二○萬，主因是資深同仁比例多；新進同仁按規定起薪三萬多至四萬多，與社會常情相當。

年資廿五年以上同仁超過三分之一；其中，當年參與一九九二香港會談的同仁，依然在崗位上奉獻心力。

兩岸事務歷經不同階段，深富經驗的同仁是海基會的資產，價值非能以簡單的數字來衡量。

交流、協商之外，每天發生與民眾切身相關大小事，包括意外急難救助、急病、亡故、奔喪、尋人、台流、台商糾紛、兩岸婚姻等，這些都是兩岸人民往來互動不可忽視的真實面。

如果，認為海基會只剩下文書驗證功能，顯然並不了解兩岸互動的真實全貌。

如果交流與協商比較重要，必須理性面對的問題是：誰不願意交流？誰不願意協商？為什麼？

政治因素的糾葛與意識形態的堅持，或許導致看待兩岸互動真實面貌的偏見，以及視而不見的冷漠。

海基會有許多地方需要改進，冷酷眼神所見的「冰宮」，裡面同仁服務兩岸民眾的溫暖與熱誠，每天都在。