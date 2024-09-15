外送員誰管？內閣新考題

新內閣成立前的五月十四日，食物外送平台前兩大傳出合併計畫。六天前行政法院判台南市政府在處罰富胖達案敗訴，說市府要求平台替外送員強制的保險非屬地方自治事項。外送產業面臨平台劇變外，也亟需中央法規來規範相關的勞資關係。

在資訊開放、充分競爭的市場，政府主管機關的角色相對緩和。網路媒合食物外送的服務來台超過十二年，政府喊著要納管，沒有真正作為。如今市場競爭機制即將消失，政府主管的急迫性大幅提高。

外送產業就業和營業額都很大，涉及店家和消費者又多，衍生出的食安、交安和包材垃圾都是前所未有的新難題，該哪個部會主管？還是要仔細想想。

首先，這是全世界都面臨的網路新服務，要做功課吸取其他國家經驗，絕對不可用既有國內法規搪塞不前。各地作為同中有異，就要分析差異，找到對策。例如美國加州平台業者用「分攤健保」吸引外送員，已經全面健保，什麼是促動勞資合作的台灣切入點？

其次，來自人性的科技會進一步擴張人性，成為破壞性創新。手機（和機車？）解放生命，許多人寧可追求斜槓人生，不願意從事法律保障的職務。傳統以雇傭為前提的勞動法規行不通，新的專法必定要夠彈性，但可想見未來執法就更挑戰了！

進而，面對大趨勢、大破壞，必須要有階段性思維。周全的專法和確責的主管機關都不是喊一聲就達標。而同時我們要怎麼招架Ｕ、Ｆ平台購併案？我們真以為三個月來眾聲撻伐獨占，這些經濟學ＡＢＣ就可以讓公平會擋下這個案子嗎？

一定要同時推動階段對策，各部會分工合作。現階段先打底，搞清楚外送產業所帶來的新衝擊。例如十四萬外送員是怎麼定義？消費端的花費變化？食安和交安糾紛處理流程？取單和送食大量違停的外部成本？包材垃圾成長量？

這些都不需要平台掏出營業機密，政府各機關就足以掌握概況。這些因新服務所衝擊的社會成本，對價而言，就是併購案審議時，以公共利益可以要求平台的社會責任。平台不服，就請它分享真實的商業資訊。整個過程中做功課、訂訴求、折衝但書，當然有賴部會動態合作，一定不是主管機關打全場。

只有專制國家才迷信公權力，政府要盡量善用市場機制。當年Ｕｂｅｒ納管不是因為立法院通過天價罰則嚇到它了，是因為在地計程車業以職業計程車的權利義務相抗，消費者認同公安優先，才陸續被收編為多元化計程車。今天外送平台並沒有既有的職業車隊可制衡，唯有設法延續現在的競爭生態，爭取時間，參考他國作法和前述各部會累積發現，推動兩手戰略：「嚴審併購案，責求業者配合；專法寧緩不厲，促進數位經濟發展。」

綜上，面對數位產業機會和外送員權益的錯綜複雜狀況，我們不宜以為擇定單一主管部會，再要求訂立專法，就是此刻唯一的決策方向。建議行政院請相關政務委員多開公聽會，再定大計！