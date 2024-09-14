京華城案 混亂容積制度的改革契機

歷經京華城、國賓、馬偕兒童醫院等容積變更案，近期輿論議論提升至「如何看待容積的整體規範」，筆者提供看法如下。

就京華城案來說，事件爭議主角「容積八四○％」至少有三種分身：一是五六○％的基準（法定）容積。二是一六八％的移轉容積（或稱容移），概為威京集團自購的容積。三是一一二％的獎勵容積（或稱容獎、獎容），爭議最大的即是在第三種。

容移概使用地的發展權受到限制損失者，得以透過出售容積而移轉至其他土地，在運作時卻成了政府規避取得公設財政負擔的手段。儘管近期有法制化的趨勢，但細部運作仍大有文章，比如常見的送出基地多屬低價的道路地等，而接受基地標的多位於高地價蛋黃區。

儘管北院兩次羈押庭有不同的裁定結果，但都共同認定因容獎增額的廿％違法。採用容獎可概分為兩大法源：一為配合地方政府指標性施政，老舊閒置建物地主若主動將基地做綠美化，得申請最高十％容獎。二是中央主導，比如採綠建築落實ＥＳＧ環保概念，及鼓勵老屋盡速參與更新重建等。京華城案依都委會會議紀錄等，係以業主自提的「韌性城市、智慧城市、宜居城市」三項貢獻獎勵，分別比照都更的「綠建築、智慧建築、耐震設計標章」三項獎勵而同意申請人所提之獎容。壞就壞在「比照」這個字眼，屋齡約廿年的京華城是否能適用都更實施要件，頗有疑義。

財金領域評論量化寬鬆的ＱＥ貨幣政策功過，認定其造成高通膨與不動產價格高漲；國內亦有專家將後兩類容積比擬為都計土開的ＱＥ。根據「供需決定價格」的邏輯，造成高房價的可能原因是樓地板面積供給不足，亦即公部門過於嚴格規範第一類的基準容積，卻浮濫容許後兩類容積的創設。理論上，法定容積率應已納入交通流量、人口密度等地區特性的考量，但容移與名目特多的容獎卻打破基本原則。儘管實務多設有容獎總量上限，但接收容積地區的民眾還是要承擔突增容積供給所帶來的生活品質惡化。以高市國賓案來說，附近居民即抗議一一四二％的高容積對周邊環境、交通等造成的重大衝擊。

若問「法則vs.權衡」兩端，政策制定與執行者的平衡之道為何？「圖全體市民之利」本應從根本的基準容積著眼，而非創設名目繁雜的容獎等旁門，更不應將調合不同使用分區權益的財政問題，透過非常態的後兩類容積分身解決。值各界關注之時，或可讓政策立法者反省現行容積制度混亂的差別待遇，成為容積分配不正義的改革動機。