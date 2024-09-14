案件入司法 社會宜冷靜慎言

講究司法獨立的國家多有一個習慣，那就是媒體不討論已進入司法階段的案件。這個傳統是因為要保護嫌疑犯。如果在一個謀殺案中，媒體大談對某一嫌疑犯不利的線索，這可能使得大眾認為嫌疑犯必定就是凶手。這種現象會影響司法的獨立性。在英國，如果有哪一位官員涉嫌貪汙並被移送法辦，國會和輿論就不再討論這個案件了，執政黨可以暫時安心。

最近我國有一個重大的司法案件，可是媒體不停報導有關這個案件的線索。我認為這是非常不對的。檢調單位似乎也不否認一些媒體所提出的線索，那就等於承認這些線索是對的，也等於承認調查已公開了。政府和民間都應該檢討。

英國和美國都有所謂的禁言命令（gag rule），一旦法官對於某一重大案件發表禁言命令，媒體絕對不可以再討論。這幾天，國際媒體報導有關川普案件的禁言命令，我覺得我國實在應該注意這種法律。

我們也看見對於司法的大規模抗議，這是相當嚴重的事。目前案件還沒進入法庭審判階段，若很多人民對司法不信任，法官的判決極可能受當時輿論的影響。這將是非常不幸的事。

誠懇呼籲社會冷靜下來，政府絕對應檢討，為何大家對某個案件如此興奮？媒體尤應慎言，以確保司法獨立性。社會應該養成一個習慣，一旦案件進入司法，大家就應該三緘其口。