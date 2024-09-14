媒體審判 眾口鑠金如公審

柯文哲有沒有罪？犯什麼罪？誰說了算？最近三周民眾如果遊走於新聞台，看政論節目或看某周刊，似乎媒體已經替代法院定了「圖利罪、貪汙罪」，柯文哲就等著坐牢了。

這就是「媒體審判」，所謂媒體審判就是媒體透過新聞與評論，明示或暗示當事人有罪；現在的新聞與政論節目對柯就是如此。

媒體當然可以報導柯案，而且此案涉及新聞價值的「事」與「人」的顯著性，當然應該報導，但事實查證與平衡報導這兩個原則都不能忽視，有某台記者說經營檢調這條線至少七年，柯文哲住家搜出的隨身碟非常確定是指一五○○萬；單一消息來源的爆料是真的嗎？如何證明其為真？有讓柯家或民眾黨辯解或澄清嗎？

這記者可能會以有明確消息來源且以「保護消息來源」作為辯護，但有明確消息來源並不保證消息為真。二○一八年韓國瑜參選期間，中天報導「兩百萬噸文旦倒入曾文水庫」，被ＮＣＣ處罰，並成撤照理由之一，該新聞也是農民爆料，顯示有明確消息並不保證可以免罰，媒體製播過程中「事實查證」還是必要的。

此外「保護消息來源」是以公共利益為前提，以確保消息來源不會因洩漏消息導致工作或財產、生命威脅或損害；但若消息來源真來自檢調，則消息來源已違反「偵查不公開」專業倫理，也有洩密刑責，並不符合「保護消息來源」要件。

還有名嘴爆料陳佩琪連看兩棟豪宅要求刪監視器，甚至有新聞說「專家：恐有法律責任」，這則報導可能是有人向名嘴爆料，名嘴就在評論節目講出，接著就有其他媒體在新聞中跟進報導。

這是典型的有聞必錄，缺乏常識判斷，試問哪個人買房只看一間？看兩間根本不是新聞，熱心路人甲向名嘴爆料，行走江湖多年才能當名嘴，應有基本判斷力，不能撿到籃子都是菜，在政論節目煞有其事評論，更瞎的是後續新聞報導，還說要求刪監視器「恐有法律責任」，名人看房要求保密可以理解，但監視器要刪不刪，是業主或管委會的判斷，哪來的「法律責任」。

電視政論節目是公共平台，當然可以各抒看法，這也是言論自由的展現，但言論自由也應符合「事實查證」原則，不能信口開河。二○二二年台北市長選舉期間，某台政論節目談及某候選人父親緋聞，對女主角指證歷歷，最後名嘴、主持人，連電視台負責人都被罰；名嘴信口開河，不能免責，主持人也會被拖下水，焉能不慎。但現在政論節目，常是名嘴開頭，主持人參與圍毆，完全忘卻主持人應扮演「中立引言人」的角色。

柯案的新聞與評論荒腔走板，「二○二二年十一月一日沈慶京，一五○○小沈」，多少記者成為柯南；「傳扣柯親友保險箱」，事實上只有陳珮琪的兩個保險箱；「陳佩琪分批存款金額暴增至六百餘萬元」，根本沒這回事；「柯不抗告律師神解析！民眾黨『邪教化』？」已涉誹謗；「朝聖行程？白營開講聲援阿北，竟和爭議豪宅、商辦同條路」，活動辦在立法院外又有事了？

媒體報導柯案，已變成對待政敵的紅衛兵式的鬥爭，如同遊街公審，這是我們要的民主和新聞自由嗎？務請深思。