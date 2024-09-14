新青安 青年買不買房都焦慮

聯合報／ 李亞琪／服務業（台北市）

拜讀民意論壇「房貸排撥嚴峻 應建立控管機制」和「愛麗絲夢遊新青安夢境」兩篇文章，不由得感嘆，年輕人買不買房都讓人焦慮，不買，一輩子成為無殼蝸牛、寄人籬下的都市遊牧民族，結婚生子更難。買了，背負巨大房貸壓力，甚且在限貸令政策下，無法借到房貸的焦慮。

女兒同學今年六月買了一間屋齡十一年的中古屋，一三三○萬。她首付兩百萬，利用新青安政策貸到一千萬，寬限期五年，補貼後利率是百分之一點七七五，期限是卅九年，另外一三○萬用一般貸款，寬限期是三年，期限是卅年。兩者寬限期過後，一個月要繳房貸三萬七，等她還完貸款都快七十歲了。同學都說她真厲害，居然可以貸到八五成。但從此漫漫歲月，沉重房貸都將如影隨形，身上背著厚厚的殼匍匐前行，那是揮不去的夢魘，勢必影響生活品質。雖然以她目前的薪水繳房貸不成問題，但之後呢，工作是否一直穩定？身體是否平安無恙？她說若繳不起房貸，就只能賣掉搬去和父母同住。

我女兒則是在去年買的預售屋，即將完工，明年交屋。每每女兒欣喜告知已經蓋到幾樓了，同時不無慶幸，還好買得早，才幾個月工夫同棟大樓又漲了，而且很快售出。明年交屋後，一則以喜，一則以憂。開心的是終於有自己的房子，憂心的是，據說現在申請房貸並不容易，雖然女兒是首購族，又沒有任何貸款紀錄，但我們沒有任何關係資源，希望屆時能順利貸款。

薪資低，萬物齊漲，房價高不可攀。新青安政策看似年輕人的一道希望，但一窩蜂買房，如海市蜃樓般的榮景，卻讓房價、租金直直漲。這一波購屋族，老實說也不知道對不對，會不會後悔？房子最終會成為自己的房子嗎？若幾年後賣掉，當真能賺錢？

這一兩年大陸房子過熱，房市陷入低迷，許多城市房價腰斬暴跌，台灣會步入其後塵？但從此為了房貸節衣縮食是必然的代價。而付不起頭期款，買不起房的年輕人，只能眼看房租一漲再漲，又何其不公平。

買不買房都讓年輕人茫然焦慮，更深層的擔憂則是，在台海冰封凍結的氛圍下，萬一兩岸開戰，房子毀於一旦，所有的心血將付之一炬。新青安，真的能安心嗎？還是更多的徬徨焦慮？

房子 新青安

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