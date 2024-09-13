房貸排撥嚴峻 應建立控管機制

依銀行公會九月十日公布的「銀行購置住宅貸款資訊彙總表」資料顯示，三十五家銀行中，雖然大多數銀行都有可承做「購置住宅貸款」的額度，但觀察備註資料內發現，即便銀行還有房貸額度，也優先留給無自用住宅客戶申請，且許多銀行都要排隊等待撥款，部分甚至要排隊到明年一月。有的銀行對「無自用住宅」之定義，係以借款人名下無不動產（依國稅局之總歸戶財產查詢清單判斷），且聯徵確認無不動產擔保貸款，該規定可說是最嚴格的限制，而非名下雖有不動產，但只要銀行原本沒有貸款即可適用優惠專案。

近期，銀行的住宅貸款政策及實際情況引起了廣泛關注，中央銀行接連密集發布新聞稿。首先於八月二十一日公布「分別邀請三十四家本國銀行來行座談，請其自主管理不動產貸款總量，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形」；復於同月二十二日發布「有關本行籲請銀行自主管理不動產貸款總量之補充說明」；再於同月二十七日發布「近期民眾申請房貸困難，並非本行籲請銀行自主管理不動產貸款總量所致」；最後，又於九月二日發布「本行邀請銀行座談，敦促銀行妥善協處民眾申請房貸困難案件」。由甫公布的「銀行購置住宅貸款資訊彙總表」，不難發現房貸排撥窘境確實存在且嚴峻。

截至今年七月底，台灣全部銀行的不動產貸款集中度已達卅七點四％，接近歷史高點。這一增長速度引發了監管機構的擔憂；而銀行在進行風險調控的同時，卻出現了民眾房貸申請困難的情況。雖銀行的資金流動性並非固定，依主管機關公告，實際上仍有大量的貸款額度可供使用，但因為資金的動態流動，導致民眾在申請房貸時面臨困難。

在這樣的背景下，主管機關的政策調整顯得尤為重要，面對房貸市場的挑戰，銀行和監管機構必須採取更為靈活和有效的措施來應對。透過建立住宅貸款流量的控管機制，並對房貸資料進行細分，將有助於提高資金的使用效率，並減少民眾在申請房貸過程中的困難。這不僅是對當前市場狀況的回應，也是未來金融穩定的重要保障。