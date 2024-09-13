一八六五年，英國作家路易斯卡羅的《愛麗絲夢遊仙境》之奇幻故事膾炙人口，一如去年政府推出的「新青安專案」，其為青年建構「購屋夢境」，口耳相傳造就了「愛麗絲夢遊新青安夢境」，二者均充滿著現實與奇幻交疊的故事，曲折情節引人入勝，唯故事的鋪陳結果頗耐人尋味。

「愛麗絲」與「新青安」，前者延續了一百多年仍是極富盛名的童話文學作品；後者則是推出不到一年便已再版修正，且被部分學者專家認為是包著糖衣的毒藥，是促進高房價的推手，亦是難以久持的房市政策。夢想終非事實，理想與現實是有差距的；特別是新青安專案充滿政治算計，且實施期限長達三年，若無其他配套措施又不能盡早止血，可以預見的是青年人未來數十年的生活可能陷入貧窮線的輪迴，生活品質困頓可期，「現實與幻覺同飛，愛麗絲與新青安共天長一色」。

二○二四年，在美國社會中十分流行，且頗受學者專家所重視的「愛麗絲」（ALICE）則是另一種人群的表徵，其是指資產有限、收入有限、有工作（Asset Limited、Income Constrained、Employed，ALICE）的人，被定義為美國社會中的四口之家，每年的年收入為三一二○○美元的家庭；即ALICE是指其生活水準僅略高於美國貧窮線（三萬美元）的族群，亦是指那些有工作卻無法負擔食物、住房、醫療保健、兒童保育和交通等基本必需品的那一群人。

在現實社會中，「ALICEs」是描述中下層階級幾十年來的生活情況，只能滿足眼前需求，但不容易產生結餘，用以額外支付住房、股票或債券等投資的成本，且隨著生活成本的提高，這個族群的人數愈來愈多。另外，根據美國普查局的調查，美國屬於「愛麗絲」的居民約占總人口的三成。

台灣的房價偏高為民怨之首，在所得有限、房價直線上升，限貸令如影隨形的現實情境下，購屋已成為許多青年人的夢魘。為了解決青年購屋問題，同時也為了民心向背可能引發的政治轉向，政府於大選前半年推出「新青安專案」，其相對優惠的購屋政策，包括有史以來最高的貸款金額與寛限期，以及最低的貸款利率水準，引發國人紛紛加入購屋的行列；唯因其所得有限，房貸與信貸並存的「雙貸」人數及額度愈來愈高，迫使那些因為貸款購屋而使生活落入貧窮線以下的「愛麗絲」愈來愈多，影響生活品質甚大。

新青安下的「愛麗絲」一如路易斯卡羅對其性格的描述，也一如美國社會學家討論的「愛麗絲」，咸認為政府的房市政策值得信賴，喜歡吹噓其購屋能力，卻也經常錯估形勢，在現實與夢想交疊中失去自我而不自知；亦如在其所得相對不足，卻又甘冒背負四十年的房貸而倉促進駐房市，壓低其生活品質一樣。

政府為解決青年購屋問題而推出新青安專案政策，應予肯定；唯在無配套措施，購屋者又無其他業外收入來源的情境下，還願意花費四十年的時間背負高額房貸，過著僅比貧窮線稍高的生活水準，成為另一位愛麗絲嗎？